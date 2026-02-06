दागदार हुई वर्दी; दारोगा ने बीच सड़क पर सिपाही को चाकू से गोद दिया, मजाक में बहाया खून
घायल सिपाही ने बताया कि वह नवगछिया सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया था। वहीं दारोगा मौजूद था। दोनों में किसी बात को लेकर मजाक शुरू हुआ। अचानक दारोगा हिंसक हो गया। चाकू निकाला और सिपाही के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।
बिहार के नवगछिया में शुक्रवार सुबह पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दरोगा और पीटीसी सिपाही के बीच हुए आपसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दरोगा ने पीटीसी सिपाही विशाल कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। भागलपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घायल सिपाही का बयान दर्ज किया गया है।
घटना के बाद घायल सिपाही को आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज ले जाने के दौरान विक्रमशिला सेतु पर भीषण जाम में एंबुलेंस फंस गई, जिससे घायल की स्थिति बिगड़ने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों की तत्परता से रास्ता क्लियर कराया गया, तब जाकर एंबुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच सकी।
घायल पीटीसी सिपाही विशाल कुमार ने बताया कि सुबह दरोगा के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था, तभी अचानक दरोगा ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।
मामले को लेकर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना पर दारोगा अजीत कुमार को घायल सिपाही का फर्द बयान लेने भेजा गया है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नवगछिया टाउन थानध्यक्ष को सौंपी गई है। आरोपी दरोगा कांड को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।
घायल सिपाही ने बताया कि वह नवगछिया सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया था। वहीं दारोगा मौजूद था। दोनों में किसी बात को लेकर मजाक शुरू हुआ। अचानक दारोगा हिंसक हो गया। सिपाही इससे बिल्कुल अंजान था। आरोपी दारोगा ने चाकू निकाला और सिपाही के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वह घायल होकर गिर गया। भीड़ जुटने पर दारोगा मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सिपाही के साथी उसे नवगछिया अस्पताल ले गए जहां से मायागंज अस्पताल(जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल) के लिए रेफर कर दिया गया।
