Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolice officer stabbed constable in Bhgalpur Bihar for joke
दागदार हुई वर्दी; दारोगा ने बीच सड़क पर सिपाही को चाकू से गोद दिया, मजाक में बहाया खून

दागदार हुई वर्दी; दारोगा ने बीच सड़क पर सिपाही को चाकू से गोद दिया, मजाक में बहाया खून

संक्षेप:

घायल सिपाही ने बताया कि वह नवगछिया सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया था। वहीं दारोगा मौजूद था। दोनों में किसी बात को लेकर मजाक शुरू हुआ। अचानक दारोगा हिंसक हो गया। चाकू निकाला और सिपाही के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।

Feb 06, 2026 06:23 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के नवगछिया में शुक्रवार सुबह पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दरोगा और पीटीसी सिपाही के बीच हुए आपसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दरोगा ने पीटीसी सिपाही विशाल कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। भागलपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घायल सिपाही का बयान दर्ज किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना के बाद घायल सिपाही को आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज ले जाने के दौरान विक्रमशिला सेतु पर भीषण जाम में एंबुलेंस फंस गई, जिससे घायल की स्थिति बिगड़ने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों की तत्परता से रास्ता क्लियर कराया गया, तब जाकर एंबुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच सकी।

घायल पीटीसी सिपाही विशाल कुमार ने बताया कि सुबह दरोगा के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था, तभी अचानक दरोगा ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।

मामले को लेकर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना पर दारोगा अजीत कुमार को घायल सिपाही का फर्द बयान लेने भेजा गया है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नवगछिया टाउन थानध्यक्ष को सौंपी गई है। आरोपी दरोगा कांड को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।

घायल सिपाही ने बताया कि वह नवगछिया सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया था। वहीं दारोगा मौजूद था। दोनों में किसी बात को लेकर मजाक शुरू हुआ। अचानक दारोगा हिंसक हो गया। सिपाही इससे बिल्कुल अंजान था। आरोपी दारोगा ने चाकू निकाला और सिपाही के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वह घायल होकर गिर गया। भीड़ जुटने पर दारोगा मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सिपाही के साथी उसे नवगछिया अस्पताल ले गए जहां से मायागंज अस्पताल(जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल) के लिए रेफर कर दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।