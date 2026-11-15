घरेलू विवाद में पुलिस जवान ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की; छठ में छुट्टी पर घर आया था

खगड़िया में छठ पर छुट्टी लेकर घर आए बिहार पुलिस के जवान ने घरेलू विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 35 वर्षीय श्वेता कुमारी की इलाज के लिए बेगूसराय ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आरोपी पति गौतम कुमार वारदात के बाद फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

परबत्ता, एक प्रतिनिधि: बिहार के खगड़िया जिले में छठ पर्व पर छुट्टी लेकर घर आए बिहार पुलिस के एक जवान ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना भरतखंड थाना क्षेत्र के लोनियाचक मथुरापुर गांव में शुक्रवार देर शाम हुई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय श्वेता कुमारी के रूप में हुई है। आरोपी पति गौतम कुमार चौधरी बिहार पुलिस के गया जिला बल में तैनात है। वारदात के बाद से वह फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार, गौतम कुमार छठ पर्व पर छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार देर शाम इसी घरेलू विवाद के दौरान गौतम ने अपनी पत्नी श्वेता को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने श्वेता को खून से लथपथ हालत में देखा। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई।

घटनास्थल से खोखा हुआ बरामद सूचना मिलने पर भरतखंड थानाध्यक्ष सावित्री कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रथमदृष्टया वारदात में अवैध हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आई है। एसएफएल की टीम ने भी घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।

एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण शनिवार को एसपी शैलेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए गोगरी एसडीपीओ को निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।