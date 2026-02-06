मुजफ्फरपुर में थानेदार बने बंधक; उगाही का विरोध कर रहे सरपंच की पिटाई से फूटा गुस्सा, 3 गोलियां चलीं
पुलिस ने सरपंच की पिटाई कर दी,बचाने आए परिजनों को भी पिट दिया। इसको देख स्थानीय लोग उग्र हो गए।ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग भी की।
बिहार के मुजफ्फरपुर में आक्रोशित भीड़ ने थानेदार को बंधक बना लिया। कई थानों की पुलिस पहुंची तब एसएचओ को मुक्त कराया जा सका। घटना पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में की है। ग्रामीणों का कहना है कि पियर पुलिस पर मारपीट के आरोप में भारी बवाल हो गया। पुलिस के कार्यशैली से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार ने दल बल के साथ पहुचकर लोगों को समझाया तब जाम हटाया जा सका। इलाके में तनाव व्याप्त है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दिन के करीब 11 बजे बड़गांव चौक पर पुलिस की गाड़ी डीजे गाड़ी से पैसे की वसूली को लेकर मारपीट कर रहा था।चौक के समीप ही सरपंच लाल बाबू सहनी का घर है, वो पुलिस और डीजे वाला में मामला देख वहां पँहुचे। तब पुलिस ने सरपंच की पिटाई कर दी,बचाने आए परिजनों को भी पिट दिया। इसको देख स्थानीय लोग उग्र हो गए।ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग भी की। स्थिति गंभीर देख पुलिस भाग निकला,लेकिन थानेदार रजनीकांत मौके पर ही रह गए जिसे लोगों ने एक रूम में बंद कर दिया।
इधर, सरपंच लालबाबू सहनी का स्थिति गंभीर बताया गया है। उन्हें और परिजन को लोग इलाज हेतु एसकेएमसीएच ले गए है। सड़क पर आगजनी कर लोगों ने जाम कर दिया। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। लोग वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ गए।
मौके पर एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह, इंस्पेक्टर संतोष कुमार और बीडीओ आमना वसी अभी पँहुची। दोनों अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से बात की। उन्हें समझाया। ग्रामीणों की शिकायत की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। आरोप है कि वाहन जांच के नाम पर गाड़ियों से वसूली की जाती है। शिकायत करने के बाद भी थाने के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
