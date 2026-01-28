Hindustan Hindi News
पश्चिम चंपारण में युवक की मौत पर हंगामा, चीनी मिल के गार्ड और 2 पुलिसवालों का सिर फटा; लाठीचार्ज

पश्चिम चंपारण में युवक की मौत पर हंगामा, चीनी मिल के गार्ड और 2 पुलिसवालों का सिर फटा; लाठीचार्ज

संक्षेप:

इस हमले में चीनी मिल के गार्ड का सिर फट गया था। नाराज लोगों ने दरवाजे का शीशा तोड़ दिया था। मामले को शांत करवाने आई पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस हमले में दो दारोगा और चीनी मिल के गार्ज का

Jan 28, 2026 01:08 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पश्चिम चंपारण
पश्चिम चंपारण के मझौलिया में युवक की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ है। मंगलवार की शाम यहां हाई स्कूल चौक पर डोजर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। चीनी मिल के सीजीएम ने मानवीय आधार पर दाह संस्कार के लिए पैसे दिए थे। इस हादसे के बाद रात में लोग आक्रोशित हो गए थे। इसके बाद लोगों ने यहां चीनी मिल पर हमला कर दिया था। इस हमले में चीनी मिल के गार्ड का सिर फट गया था। नाराज लोगों ने दरवाजे का शीशा तोड़ दिया था। मामले को शांत करवाने आई पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस हमले में दो दारोगा और चीनी मिल के गार्ज का सिर फट गया है।

