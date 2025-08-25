पटना में भाई-बहन की मौत मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली; परिजनों ने अटल पथ जाम किया

पटना में 15 अगस्त को कार में भाई-बहन के शव मिलने के मामले में अभी तक पुलिस खाली हाथ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में परिजनों ने अटल पथ पर जाम लगा दिया। इससे पहले भी परिवारवालों ने धरना दिया था। लेकिन 10 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है।

राजधानी पटना के पाटिलपुत्र थाना इलाके में भाई-बहन की हत्या के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में परिजनो ने अटल पथ पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 4 दिन पहले भी परिजनों ने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें 15 अगस्त को इंद्रपुरी के रहने वाले गणेश कुमार के दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने दोपहर में अपने घर से निकले थे। इसके बाद वे घर नहीं लौटे।

परिजन ने स्थानीय लोगों की मदद से छानबीन की, तो वे एक कार में मृत पाए गए। कार घर से 200 मीटर की दूरी पर एक प्लॉट में खड़ी थी। मरने वालों में 7 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी और उसके 5 साल का भाई दीपक शामिल है।

परिजन ने बताया कि दोनों बच्चे इसी इलाके में रहने वाली एक महिला टीचर के यहां ट्यूशन पढ़ने गए थे। इस संबंध में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने टीचर से पूछताछ की और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मृतकों की मां ने टीचर पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया था।