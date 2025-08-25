Police is still clueless in the murder case of brother and sister in Patna family members blocked Atal Path पटना में भाई-बहन की मौत मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली; परिजनों ने अटल पथ जाम किया, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में 15 अगस्त को कार में भाई-बहन के शव मिलने के मामले में अभी तक पुलिस खाली हाथ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में परिजनों ने अटल पथ पर जाम लगा दिया। इससे पहले भी परिवारवालों ने धरना दिया था। लेकिन 10 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 25 Aug 2025 07:47 PM
राजधानी पटना के पाटिलपुत्र थाना इलाके में भाई-बहन की हत्या के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में परिजनो ने अटल पथ पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 4 दिन पहले भी परिजनों ने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें 15 अगस्त को इंद्रपुरी के रहने वाले गणेश कुमार के दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने दोपहर में अपने घर से निकले थे। इसके बाद वे घर नहीं लौटे।

परिजन ने स्थानीय लोगों की मदद से छानबीन की, तो वे एक कार में मृत पाए गए। कार घर से 200 मीटर की दूरी पर एक प्लॉट में खड़ी थी। मरने वालों में 7 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी और उसके 5 साल का भाई दीपक शामिल है।

परिजन ने बताया कि दोनों बच्चे इसी इलाके में रहने वाली एक महिला टीचर के यहां ट्यूशन पढ़ने गए थे। इस संबंध में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने टीचर से पूछताछ की और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मृतकों की मां ने टीचर पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया था।

हालांकि, पुलिस जांच में ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चे टीचर के यहां से सकुशल वापस घर की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद इस मामले में सस्पेंस और बढ़ गया। पुलिस इसे हादसा मान रही है।