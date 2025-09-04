रूमाल घूमा-घूमा कर महिला डांसर संग बिहार में दारोगा ने लगाए ठुमके, वीडियो देख SSP ने कर दिया सस्पेंड

SSP ने कहा कि स्टेज पर चढ़कर नर्तकी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह पुलिस की छवि धूमिल करने वाली है तथा उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दिखाता है। तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इंस्पेक्टर रंजीत पासवान को मशरक का नया थानेदार बनाया गया है।

बिहार में एक दारोगा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो छपरा जिले का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अब दारोगा पर ऐक्शन भी हुआ है। दरअसल वीडियो में वर्दी पहने दारोगा रूमाल घूमा-घूमा कर महिला डांसर संग ठुमके लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मशरक थाना क्षेत्र में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान नर्तकी के साथ ठुमका लगते दारोगा नंदकिशेार सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष ने उन्हें सस्पेंड कर दिया।

एसपी ने बताया कि कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। सीनियर एसपी ने बताया कि उनको वीडियो क्लिप मिला था जो सोशल मीडिया पर चल रहा था। वायरल वीडियो क्लिप की जांच अंचल पुलिस निरीक्षक, मशरक एवं अपर थानाध्यक्ष मशरक द्वारा करने पर यह पुष्टि हुई कि यह वीडियो सब इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह का है।