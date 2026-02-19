Hindustan Hindi News
Feb 19, 2026 05:29 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
नक्सली कोड़ा ने मुंगेर में बिहार एसटीएफ और डीआईजी मुंगेर के समक्ष हथियार डाले। आत्मसमर्पण करने के साथ ही उसने एक-एक एके 47 व एके 56 राइफल, दो इंसास राइफल और 505 कारतूस भी जमा कराए हैं। उसे आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा।

बिहार हुआ नक्सल मुक्त, पुलिस का दावा; इस अंतिम नक्सली ने कर दिया सरेंडर

तीन लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के बुधवार को मुंगेर में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने बिहार के पूरी तरह नक्सल मुक्त होने का दावा किया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी घोषणा की है। सुरेश कोड़ा मुंगेर इलाके में सक्रिय अंतिम हथियारबंद नक्सल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। अब कोई भी हथियारबंद नक्सल दस्ता बिहार में शेष नहीं बचा है। 2012 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे।

आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली सुरेश कोड़ा स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य है और पिछले 25 वर्षों से फरार था। पिछले साल एसटीएफ की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में वह बाल-बाल बचा और भागने में सफल रहा था। उसके विरुद्ध मुंगेर, लखीसराय एवं जमुई जिला के विभिन्न थानों में कुल 60 नक्सल कांड दर्ज हैं। नक्सली कोड़ा ने मुंगेर में बिहार एसटीएफ और डीआईजी मुंगेर के समक्ष हथियार डाले। आत्मसमर्पण करने के साथ ही उसने एक-एक एके 47 व एके 56 राइफल, दो इंसास राइफल और 505 कारतूस भी जमा कराए हैं। उसे आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा।

पुलिस मुख्यालय ने बताया कि सुरेश कोड़ा लगभग दर्जनभर हत्या सहित पुलिस से मुठभेड़, अपहरण व लेवी वसूली आदि कांडों का आरोपी है। उस पर एसएसबी जवान, मुखिया, उप मुखिया व चौकीदार सहित अन्य की हत्या का आरोप है। पांच जुलाई 2025 को एसटीएफ एवं कुख्यात नक्सली सुरेश कोड़ा के बीच हवेली खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान करीब 150 राउंड गोलियां चलीं। सुरेश कोड़ा इसमें अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा था। कभी नक्सलगढ़ कहे जाने वाले मुंगेर क्षेत्र से भी नक्सलियों का सफाया हो गया है।

