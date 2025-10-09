अब मैथिली, संथाली और नेपाली समेत इन 23 भाषाओं में मिलेगी FIR की कॉपी, NCRB का आदेश

यह भी कहा गया है कि थाना पर केस दर्ज कराने पहुंचे शिकायतकर्ता से पूछा जाएगा कि वे किस भाषा में एफआईआर की कॉपी चाहते हैं। उनके बताए भाषा में ही कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतकर्ता को कुल 23 भाषाओं में एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

अब थाने में केस दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता को एफआईआर की कॉपी अब उनकी ही भाषा में पुलिस उपलब्ध कराएगी। शिकायतकर्ता की भाषा मैथिली हो, संथाली हो, नेपाली या कोई अन्य। जबकि इससे पहले एफआईआर की कॉपी हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की कुछ क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जा रही थी। इसको लेकर एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के निदेशक आईपीएस आलोक रंजन ने बिहार सहित सभी राज्यों की पुलिस को लिखा है।

यह भी कहा गया है कि थाना पर केस दर्ज कराने पहुंचे शिकायतकर्ता से पूछा जाएगा कि वे किस भाषा में एफआईआर की कॉपी चाहते हैं। उनके बताए भाषा में ही कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतकर्ता को कुल 23 भाषाओं में एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

इन भाषाओं में मिलेगी FIR की कॉपी उन भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मैथिली, संथाली, नेपाली, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू शामिल हैं। इस बाबत एससीआरबी के एडीजी ने भागलपुर सहित सभी जिलों को लिखा है।

साथ ही जिलों के एसपी और सभी रेंज के आईजी एवं डीआईजी को यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि शिकायतकर्ता को उक्त किसी भी भाषा में एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

क्राई-मैक एप में एआई संचालित 'भाषिणी' करेगा अनुवाद थानों में सीसीटीएनएस के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान पहले से है। एनसीआरबी ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर के तहत एआई द्वारा संचालित भाषा अनुवादक भाषिणी को डेवलप किया है। भाषिणी के तहत ही एफआईआर की कॉपी का उक्त 23 में किसी भी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। क्राई-मैक की साइट पर भाषिणी को ओपन करते ही सभी भाषाओं का विकल्प आ जाएगा।