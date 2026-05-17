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चाकू से रेता, टांगी से टुकड़े किए, स्कूटी से खपाया; अररिया में 4 कत्ल की कहानी बेहद खौफनाक है

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आरोपी विकास ने अपने दोस्त दीपक को महाराष्ट्रा से बुलाया था। उसकी मदद से चारों को चाकू से रेता और टांगी से शवों को टुकड़े कर दिए। फिर बोरा और सूटकेश में भरकर स्कूटी पर लादकर खपा दिया।

चाकू से रेता, टांगी से टुकड़े किए, स्कूटी से खपाया; अररिया में 4 कत्ल की कहानी बेहद खौफनाक है

Araria four Murder Mestery: बिहार के कैमूर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की कत्ल की कहानी बेहद खौफनाक है। कातिल कोई और नहीं बल्कि छोटा भाई विकास है जिसने बड़े भाई कृष्ण मुरारी, भाभी दुर्गेश कुमारी और उनके दो बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक की है। हत्या के बाद शवों को टुकड़े-टुकड़े करने में सिर्फ विकास ही शामिल नहीं था। इस घटना को अंजाम देने में आरोपी ने महाराष्ट्र के कन्नड़ निवासी अपने मित्र दीपक कुमार राजपूत, अपने छोटे भाई राहुल उर्फ गौतम के अलावा अन्य लोगों से भी लिया था। इस मामले में एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।

इसकी पुष्टि एसपी हरिमोहन शुक्ला ने की। एसपी ने बताया कि विकास से जब पूछताछ में विकास ने पूरी कहानी बयान कर दी। उसने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई कृष्ण मुरारी गुप्ता परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर मारपीट करता था। इस घटना से 10 दिन पहले उसने उसके छोटे दिव्यांग भाई राहुल की पिटाई की थी। उसकी मां ने राहुल की पिटाई किए जाने की सूचना महाराष्ट्र में रह रहे अपने बेटे विकास को दी थी। इस छोटी घटना से नाराज विकास ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, भाभी दुर्गेश कुमारी, उसके दोनों बच्चों की चाकू से हत्या करने के बाद टांगी से शवों को टुकड़ों में कर बोरे व सूटकेस में भरकर स्कूटी से अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था।

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पुलिस की इन टीमों ने अनुसंधान में किया खुलासा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना स्थल उसके घर से एक कट्टा, तीन कारतूस, घटना में प्रयुक्त चाकू, स्कूटी, लोहे का फाइटर आदि चीजें बरामद की गई हैं। घटना स्थल पर खून के धब्बे भी पाए गए। उन्होंने बताया कि 10 मई को मोहनियां-रामगढ़ पथ में दुर्गावती नदी के उपर बने पुल व नीचे से दो संदिग्ध सूटकेस बरामद किए गए थे, जिसके अंदर टुकड़े-टुकड़े में कटे मानव अंग थे। देखने से पता चला कि तीन-चार व्यक्तियों के शव हैं। घटना स्थल पर एफएसएल, डॉग स्क्वायड, तकनीकी टीम को बुलाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया गया। मामले में रामगढ़ थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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तब पुलिस की आशंका सच में बदली

अनुसंधान के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि रामगढ़ थाना और इसके आसपास के थानों तथा सीमावर्ती जिलों में किसी की गुमशुदगी से संबंधित कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसी क्रम में 12 मई को रामगढ़ के ही अभैदे गांव के बधार स्थित नहर किनारे से दो बोरे में शव के चार टुकड़े बरामद हुए। उसे देखने से प्रथम दृष्टया पूर्व में बरामद शवों के शेष अंग प्रतित हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी द्वारा मोहनियां डीएसपी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। जब घटना का उद्भेदन हुआ, तब पुलिस की आशंका सच में बदल गई।

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विकास की गतिविधि संदिग्ध पायी थी

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मृतक कृष्ण मुरारी के भाई विकास गुप्ता की गतिविधि संदिग्ध पायी गयी। तब विकास को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उन लोगों के नाम का भी खुलासा किया, जो इस घटना में शामिल थे। एसपी ने बताया कि शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

थाना, स्कूल, आंगनबाड़ी तक से मांगी रिपोर्ट

एसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान अभैदे गांव से बरामद शव के कपड़ों से यह अनुमान लगाया गया कि शव स्थानीय लोगों का है। चूंकि बच्चे के भी शव शामिल थे, बदन पर ड्रेस थी। इसलिए आसपास के विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुपस्थित बच्चों का विवरण प्राप्त किया गया। आसपास के सभी गांवों के वैसे घरों की तलाश शुरू की गई, जिनके घर में लोग अनुपस्थित थे। इस दौरान टीम द्वारा तकनीकी मानवीय सूचना के आधार पर डहरक के कृष्णा के परिवार को चिन्हित किया गया, जिसके घर के लोग गायब थे। चिन्हित घर के लोगों की खोजबीन व जांच की गई, तो घर के स्वामी कृष्ण मुरारी गुप्ता, इसकी पत्नी दुर्गेश कुमारी और दोनों बच्चों का कोई ट्रेस नहीं मिला।

महाराष्ट्र में बनाया था घटना देने का अंजाम

गिरफ्तार विकास ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां ने कृष्ण मुरारी द्वारा छोटे भाई राहुल की पिटाई किए जाने की सूचना दी, तभी उसने अपने दोस्त महाराष्ट्र निवासी दीपक कुमार राजपूत के साथ मिलकर भाई की हत्या का प्लान बना लिया। यहां आने पर राहुल व अन्य को भी इस प्लान में शामिल किया गया। पहले सिर्फ कृष्ण की हत्या करने का प्लान था। लेकिन, राज खुलने के डर से कृष्ण के साथ उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की भी हत्या करनी पड़ी।

(भभुआ से उदय प्रकाश)

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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