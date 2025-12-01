बिहार में सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर, हत्या के अगले दिन पुलिस ने आरोपी शिकारी राय को मारी गोली
शिकारी राय हत्या और लूट जैसी कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। पुलिस ने घायल शिकारी राय को सदर अस्पताल में भर्ती किया है।
बिहार के छपरा जिले में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक अपराधी के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने शिकारी राय नाम के एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। कहा जा रहा है कि एक छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर किया। इस फायरिंग में एसआई सुमंत कुमार के घायल होने की भी सूचना है।
शिकारी राय हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। पुलिस ने घायल शिकारी राय को सदर अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल औऱ तीन मैग्जीन बरामद किए हैं। शिकारी राय कई दिनों से वांटेड था।
बताया जा रहा है कि शिकारी राय समेत कुछ अन्य अपराधियों ने पुलिस लाइन के सामने खदेड़ कर एक युवक को गोली मारी थी। जिसके बाद से ही इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती थी। लेकिन सुबह-सुबह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक अपराधी को गोली मार दी है।