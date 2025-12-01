Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolice encounter wanted shikari rai in bihar chapra
बिहार में सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर, हत्या के अगले दिन पुलिस ने आरोपी शिकारी राय को मारी गोली

बिहार में सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर, हत्या के अगले दिन पुलिस ने आरोपी शिकारी राय को मारी गोली

संक्षेप:

शिकारी राय हत्या और लूट जैसी कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। पुलिस ने घायल शिकारी राय को सदर अस्पताल में भर्ती किया है।

Mon, 1 Dec 2025 08:50 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
share Share
Follow Us on

बिहार के छपरा जिले में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक अपराधी के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने शिकारी राय नाम के एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। कहा जा रहा है कि एक छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर किया। इस फायरिंग में एसआई सुमंत कुमार के घायल होने की भी सूचना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिकारी राय हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। पुलिस ने घायल शिकारी राय को सदर अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल औऱ तीन मैग्जीन बरामद किए हैं। शिकारी राय कई दिनों से वांटेड था।

बताया जा रहा है कि शिकारी राय समेत कुछ अन्य अपराधियों ने पुलिस लाइन के सामने खदेड़ कर एक युवक को गोली मारी थी। जिसके बाद से ही इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती थी। लेकिन सुबह-सुबह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक अपराधी को गोली मार दी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Chapra News Chapra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।