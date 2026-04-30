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बिहार में BJP के पूर्व MLC मनोज सिंह के भांजे की हत्या, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी भी घायल

Apr 30, 2026 08:19 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सीवान
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सीवान में भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या करनेवाले अपराधी को पुलिस के साथ गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में गोली लगी है। जख्मी अपराधी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा का छोटू कुमार यादव बताया गया है।

बिहार में BJP के पूर्व MLC मनोज सिंह के भांजे की हत्या, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी भी घायल

बिहार में सम्राट सरकार की पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। अब सीवान में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। लगातार दूसरे दिन बिहार में एक बड़े एनकाउंटर से अपराधियों को साफ संदेश दिया गया है कि पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। सीवान में भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या करनेवाले अपराधी को पुलिस के साथ गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में गोली लगी है। जख्मी अपराधी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा का छोटू कुमार यादव बताया गया है।

एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि घटनास्थल के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी की गई लेकिन गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसपर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वो घायल हो गया। उसको सदर अस्पताल से इलाज के लिए पटना भेजा गया है। बुधवार की शाम में गाड़ी सटने के विवाद में पूर्व एमएलसी के भांजा व बहनोई को गोली मार दी गई थी, जिसमें भांजे की मौत हो गई।

सीवान एनकाउंटर में घायल अपराधी
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बहनोई और भांजे को मारी थी गोली

आपको बता दें कि नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना हर्ष सिंह को मृत घोषित कर दिया था।

बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। एसपी पूरन कुमार झा व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस ने एक गोली व एक खोखा बरामद किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि चंदन सिंह व हर्ष एक तिलक समारोह में गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि अपराधियों ने आकर गोली चला दी। पुलिस अभी विस्तृत जांच कर रही है।

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गोली लगने के बाद संबंधियों व अन्य लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से बहनोई को पटना रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में पदाधिकारियों के अलावा पूर्व एमएलसी मनोज सिंह,विधायक व्यास सिंह समेत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं, एसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि अभी मामले की छानबीन की जा रही है।

इस पूरी घटना को लेकर अभी तक कि मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व एमएलसी का परिवार का तिलक समारोह में जाने के लिए निकला था। लेकिन अचानक उनकी कार को अन्य कार सवार ने टक्कर मार दी। इसके बाद बकझक शुरू हुई और फिर कार में सवार एक शख्स ने गोली चला दी। इस घटना में कुल 4 लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि मनोज सिंह अभी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के पद पर हैं। फिलहाल पुलिस तीन अन्य आरोपियों के बारे में जांच-पड़ताल कर रही है।

बुधवार को भागलपुर में एनकाउंटर

आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति पर हुए हमले का कथित मुख्य साजिशकर्ता बुधवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को गोली मारी थी। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और दो निरीक्षक घायल हो गए थे।

मंगलवार को तीन हथियारबंद अपराधी सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में सभापति राजकुमार के कक्ष में घुस गए थे और गोलीबारी की थी। जिसमें सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में कृष्ण भूषण कुमार ने स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी रामधनी यादव क्षेत्र का कुख्यात अपराधी था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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