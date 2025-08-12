police encounter in nawada stf shot miscreant nikhil kumar बिहार में सुबह-सुबह धांय-धांय, नवादा में एनकाउंटर के दौरान अपराधी को मारी गोली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newspolice encounter in nawada stf shot miscreant nikhil kumar

बिहार में सुबह-सुबह धांय-धांय, नवादा में एनकाउंटर के दौरान अपराधी को मारी गोली

नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंझवे पहाड़ी के पास जिला पुलिस और एसटीएफ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली मार दी।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाTue, 12 Aug 2025 09:27 AM
बिहार में सुबह-सुबह धांय-धांय, नवादा में एनकाउंटर के दौरान अपराधी को मारी गोली

बिहार में अपराधियों पर पुलिस का प्रहार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिहार के नवादा जिले में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। घायल अपराधी का नाम निखिल कुमार बताया जा रहा है। अपराधी निखिल कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंझवे पहाड़ी के पास जिला पुलिस और एसटीएफ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली मार दी। निखिल कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो दुकान पर हमले और डकैती का आरोपी है।

पुलिस ने बताया है कि अपराधियों ने 25 जुलाई को एक इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर फायरिंग की थी। इस दौरान डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी डकैती और फायरिंग में शामिल अपराधी निखिल को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया है। अपराधी निखिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गयाजी जिले का रहने वाला है।

नवादा के एसपी अभिवन धीमान ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ की एक टुकड़ी यहां आई थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर निखिल कुमार ने अचानक हथियार निकाला और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। निखिल की तरफ से तीन राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस की टीम भी घायल हुई है। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में मोर्चा संभालते हुए गोलियां चलाई। इसमें अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली लग गई।

