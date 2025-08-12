बिहार में सुबह-सुबह धांय-धांय, नवादा में एनकाउंटर के दौरान अपराधी को मारी गोली

नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंझवे पहाड़ी के पास जिला पुलिस और एसटीएफ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली मार दी।

बिहार में अपराधियों पर पुलिस का प्रहार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिहार के नवादा जिले में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। घायल अपराधी का नाम निखिल कुमार बताया जा रहा है। अपराधी निखिल कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंझवे पहाड़ी के पास जिला पुलिस और एसटीएफ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली मार दी। निखिल कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो दुकान पर हमले और डकैती का आरोपी है।

पुलिस ने बताया है कि अपराधियों ने 25 जुलाई को एक इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर फायरिंग की थी। इस दौरान डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी डकैती और फायरिंग में शामिल अपराधी निखिल को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया है। अपराधी निखिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गयाजी जिले का रहने वाला है।