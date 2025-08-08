छपरा में पुलिस एनकाउंटर; एक लाख के इनामी मुन्ना मिंया के पैर में मारी गोली, 5 बदमाशों को दबोचा

सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां सहित दो अपराधी जख्मी हो गए। छपरा पुलिस के मुताबिक मौके से पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

छपरा जिले एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव में शुक्रवार को अपराध की साजिश रच रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की गई घेराबंदी के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो अपराधी जख्मी हो गए। एक लाख रुपये के इनामी मुन्ना मियां और रणजीत सिंह को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों के अलावा तीन अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्तौल, कारतूस, देसी कट्टा, मोबाइल और बाइक जब्त की है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि परसा पूर्वी के पूर्व मुखिया अशोक राय के पॉल्ट्री फॉर्म पर मुन्ना मियां अपने गिरोह के साथ मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। एसडीपीओ एकमा राजकुमार और थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस टीम जैसे ही तिलकार गांव के पास पहुंची, अपराधियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 15 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं।