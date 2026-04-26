जमीन खोदकर पुलिस ने क्यों निकाली रूपा की लाश, पटना के नौबतपुर में बड़ा कांड

पुलिस का मानना है कि हत्या से पहले रूपा कुमारी को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सीडीपीओ दीपक कुमार ने बताया कि आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पटना के नौबतपुर में एक चौंकाने वाला कांड सामने आया है। यहां पुलिस ने जमीन खोदकर महिला की लाश निकाली है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के अजवां बहेरातर गांव निवासी नवविवाहिता रूपा कुमारी का शव पुलिस ने आठ फीट गड्ढा खोदकर बरामद किया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए रूपा की हत्या कर शव जमीन में दफना दिया था। इस मामले में नवविवाहिता के भाई धीरज कुमार ने बहन की हत्या का आरोप उसके पति प्रद्युमन कुमार, सास, ससुर व अन्य पर लगाया था।

पुलिस ने केस दर्ज करने के चार दिनों बाद साक्ष्य के आधार पर रूपा कुमारी का शव दंडाधिकारी की निगरानी में नौबतपुर के चेसी गांव के बधार से जमीन खोदकर बाहर निकाला। पुलिस का मानना है कि हत्या से पहले रूपा कुमारी को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सीडीपीओ दीपक कुमार ने बताया कि आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद नवविवाहिता के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है।

बता दें कि नौबतपुर के अजवां बहेरातर निवासी शिवशंकर यादव ने बताया कि अपनी पुत्री रूपा कुमारी की शादी दो माह पहले 25 फरवरी 2026 को चेसी गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार, पिता सूर्यकांत यादव उर्फ गोप जी के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लेकर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। शिवशंकर यादव ने बताया कि 21 अप्रैल की रात करीब 11:55 बजे रूपा कुमारी से परिजनों की आखिरी बार बात हुई थी, जिसमें उसने खुद को ठीक बताया था, लेकिन 22 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे ससुराल पक्ष से फोन कर सूचना दी गई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

भोज खाने गए किशोर की गला रेतकर हत्या इधर पटना के ही खुसरूपुर के कटौना गांव में शुक्रवार की रात शादी समारोह में भोज खाने गए अंकित कुमार (16) की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार की सुबह जगमालबीघा के बधार से बरामद हुआ। वह थाना क्षेत्र के कटौना निवासी नीतीश पासवान का पुत्र था। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

हालांकि परिजनों ने गांव के एक ही युवक पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस संदेह के आधार पर एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अंकित और उसके पिता फतुहा की एक निजी कंपनी में काम करता था। उनका परिवार भी फतुहा में ही रहता है। गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए अंकित शुक्रवार को घर आया था।