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कब्र खोद नाबालिग लड़की का शव ले गई पुलिस, मां ने रेप के बाद हत्या का लगाया है आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
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रात करीब साढ़े दस बजे घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पुत्री साबिया प्रवीण उर्फ रेशमा खातून चौकी पर घुटने के बल पड़ी थी तथा उसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। आरोप है कि हल्ला करने पर गांव के कुछ लोगों ने उसे चुप रहने को कहा।

कब्र खोद नाबालिग लड़की का शव ले गई पुलिस, मां ने रेप के बाद हत्या का लगाया है आरोप

बिहार के सीतामढ़ी जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने अचानक एक कब्र को खोदा और एक नाबालिग लड़की का शव अपने साथ ले गई। दरअसल बेलसंड थाना के पताही पंचायत की भोरहा टोला घुसुकपुर में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को दफना देने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है।

मां ने लगाए हैं संगीन आरोप

थानाध्यक्ष पुनि जंगो राम ने बताया कि भोरहा टोला घुसुकपुर गांव निवासी आसमीन खातून के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आवेदन में मो. भांगर शेख, मो. रियाज, गुलाब दर्जी, अली दर्जी, फिरोज दर्जी, मायरा खातून समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि उसका पति इब्राहिम शेख और पुत्र इमरान मुंबई में मजदूरी करते हैं। तीन अप्रैल को वह गेहूं की दौनी कराने सुंदरपुर गई थी।

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रात करीब साढ़े दस बजे घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पुत्री साबिया प्रवीण उर्फ रेशमा खातून चौकी पर घुटने के बल पड़ी थी तथा उसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। आरोप है कि हल्ला करने पर गांव के कुछ लोगों ने उसे चुप रहने को कहा। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। इसके बाद बिना परिजनों की सहमति के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी भांजी ने बताया था कि मो. रियाज उसकी पुत्री से निकाह करना चाहता था और स्कूल आने-जाने के दौरान उसे परेशान करता था। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हैं।

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इधर सीतामढ़ी के ही नगर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम में पागल एक युवक द्वारा युवती पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बीते शुक्रवार की दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है। गनीमत रही कि गोली युवती के पेट को छूते हुए निकल गई, जिससे जान बच गई। हैरत की बात रही कि गोली चलने की आवाज आसपास के किसी शख्स को सुनाई नहीं दी। पीड़िता के आवेदन पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें कोट बाजार निवासी संतोष गोस्वामी के पुत्र शिवम गोस्वामी को नामजद आरोपित बनाया गया है।

शादी से इनकार करने पर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि घटना के वक्त वह अपनी बहन के साथ घर में मौजूद थी। इसी दौरान आरोपित शिवम् गोस्वामी अचानक उसके घर में घुस आया और इस बात को लेकर विवाद करने लगा कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही है। बहस बढ़ते ही सनकी युवक ने पिस्तौल निकालकर युवती पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उसके पेट को छूती हुई निकल गई। पीड़िता के अनुसार, वह आरोपित को पिछले तीन वर्षों से जानती है और करीब एक साल से दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। इसी बीच शिवम उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब युवती ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक एक मोबाइल दुकान में काम करता है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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