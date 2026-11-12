भोजपुर में पुलिस हवलदार के बेटे की हत्या, गाली-गलौज के विवाद में 4 दोस्तों को दौड़ाकर 15 राउंड फायरिंग
भोजपुर जिले में बामपाली बांध के पास गुरुवार शाम पुलिस हवलदार के बेटे ऋतिक सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने ऋतिक समेत चार दोस्तों को दौड़ाकर 15 राउंड फायरिंग की। ऋतिके के दोस्त युवराज को भी
आरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के भोजपुर जिले में गुरुवार शाम बदमाशों ने हवलदार के बेटे की हत्या कर दी। वारदात गजचराजगंज ओपी क्षेत्र में बामपाली बांध के पास हुई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने मोबाइल फोन पर पूर्व में हुई गाली-गलौज को लेकर चार दोस्तों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर 15 राउंड फायरिंग की गई। बिहार पुलिस के हवलदार के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
मृतक की पहचान 26 वर्षीय ऋतिक सिंह के रूप में हुई है। वह आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित खजुरिया गांव का रहने वाला था। वर्तमान में वह आरा शहर के मझौंवा देव नगर मोहल्ले में रह रहा था। ऋतिक के पिता हरेंद्र सिंह बिहार पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात हैं। पहले वह स्पेशल ब्रांच में थे। हाल ही में उनका सुपौल ट्रांसफर हुआ है।
गोलीबारी में ऋतिक का दोस्त युवराज सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज आरा शहर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। 22 वर्षीय युवराज धोबहां थाना क्षेत्र के देवड़ी (कड़रा) गांव का रहने वाला है।
अमन और अमृतांशु पर हत्या का आरोप
हत्या और फायरिंग का आरोप आरा के नवादा थाना क्षेत्र के केजी रोड निवासी अमन कुमार और अमृतांशु समेत अन्य युवकों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ऋतिक सिंह को खदेड़कर चार गोलियां मारीं। दो गोली उसके सिर के पिछले हिस्से और दो पीठ पर लगी हैं। वहीं, युवराज सिंह को दो गोलियां मारी गईं। एक गोली पीठ, जबकि दूसरी कमर के निचले हिस्से में लगी है।
10 लड़कों ने घेरकर फायरिंग की
हमलावरों की संख्या 10 बताई जा रही है, जो दोनों के परिचित हैं। कहा जा रहा है कि हमलावरों की ओर से करीब 15 राउंड फायरिंग की गई , जिसमें दो दोस्त बाल-बाल बच गए। सभी बहिया में आयोजित एक एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। मोबाइल पर गाली-गलौज करने के विवाद में दोस्तों को गोली मारने की बात सामने आ रही है।
पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ वन सुशील कुमार के साथ गजराजगंज ओपी प्रभारी सुंदरेश्वर कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम विशेष गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।