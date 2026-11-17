दारोगा की पत्नी गुड़िया कुमारी पटना सचिवालय में कार्यरत हैं। नवगछिया थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि इस मामले में गुड़िया कुमारी की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया है।

नवगछिया, निज संवाददाता। बिहार में एक दारोगा की मौत के बाद पुलिस ने उनकी पत्नी को पकड़ा है। पत्नी पर अपने पति को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। नवगछिया पुलिस लाइन में पदस्थापित दारोगा योगेश कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुड़िया को भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के छिट मकंदपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। उस पर पति योगेश कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

गुड़िया कुमारी पटना सचिवालय में कार्यरत है। नवगछिया थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि इस मामले में गुड़िया कुमारी की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

मृतक दरोगा के पिता के बयान पर पत्नी पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : बताया जाता है कि दारोगा योगेश कुमार की आत्महत्या के बाद उनके पिता रामकृष्ण साह ने नवगछिया थाने में अपनी बहू गुड़िया देवी के खिलाफ आवेदन देकर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और मामले में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में पुलिस अन्य सभी बिंदुओं पर भी गहनता से जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।