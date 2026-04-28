बकरी के बाल से कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस, पटना में बच्ची की सनसनीखेज हत्या
बच्ची का शव जिस कंबल में लपेटकर फेंका गया था उसमें बकरी के बाल सटे थे। पुलिस पदाधिकारियों को अंदेशा हुआ कि शायद जिस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया है उसके आसपास बकरी पालन होता है।
बकरी के बाल से पुलिस को मिला अहम सुराग मिला और कातिल दबोचा गया। मासूम छात्रा की हत्या के बाद कातिल ने पुलिस को भरमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सटीक जांच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पटना सिटी बाइपास थाना क्षेत्र के जल्ला महावीर मंदिर के पास संकरी गली में रहनेवाली 10 वर्षीय छात्रा रौशनी के हत्यारे तक पुलिस के पहुंचने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। रौशनी का शव गुरुवार की सुबह कचरे की ढेर के पास कंबल में लिपटा मिला था। मामले में परिजनों ने किसी पर हत्या का शक भी जाहिर नहीं किया।
लिहाजा पुलिस को ही जांच की दिशा तय करनी थी। तभी पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जिसने कातिल तक उसे पहुंचा दिया। बच्ची का शव जिस कंबल में लपेटकर फेंका गया था उसमें बकरी के बाल सटे थे। पुलिस पदाधिकारियों को अंदेशा हुआ कि शायद जिस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया है उसके आसपास बकरी पालन होता है। जांच के क्रम में संकरी गली में एक कमरे के आगे चार-पांच बकरी बंधी मिली।
बाहर से बंद कमरे में पुलिस को किसी के होने की आशंका हुई। पुलिस ने कमरा खुलवाया तो अंदर रंजीत पसीने से लथपथ मिला। रंजीत ने कमरे का पंखा बंद कर रखा था और आगे के दरवाजे में बाहर से ताला जड़ा था, ताकि किसी को कमरे के अंदर होने का आभास न हो। खिड़की के सहारे वह गली में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखता था।
हंगामा करनेवाले 12 पर नामजद प्राथमिकी
बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों ने जमकर बवाला काटा था। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद समेत सैंकड़ो पर केस दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बच्ची 22 अप्रैल की सुबह अपने घर से दूध लेकर आसपास के लोगों को देने के लिए निकली थी। लेकिन इसके बाद वो फिर कभी घर नहीं लौट सकी।
पुलिस को भरमाने का करता था प्रयास
रंजीत दुष्कर्म की नीयत से मासूम को फुसलाकर कमरे में ले आया था। दरवाजा बंद कर उसने गलत हरकत शुरु की तो बच्ची चिल्लाने लगी। इसके बाद उसने उसका मुंह बंदकर सिर पर कई प्रहार किए। हत्या के बाद रंजीत ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया और रात के दो बजे कंबल में लपेट तालाब में फेंकने निकला। रास्ते में पुलिस को देख शव को कचरे में फेंक दिया।