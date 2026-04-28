Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बकरी के बाल से कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस, पटना में बच्ची की सनसनीखेज हत्या

Apr 28, 2026 09:03 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share

बच्ची का शव जिस कंबल में लपेटकर फेंका गया था उसमें बकरी के बाल सटे थे। पुलिस पदाधिकारियों को अंदेशा हुआ कि शायद जिस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया है उसके आसपास बकरी पालन होता है।

बकरी के बाल से कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस, पटना में बच्ची की सनसनीखेज हत्या

बकरी के बाल से पुलिस को मिला अहम सुराग मिला और कातिल दबोचा गया। मासूम छात्रा की हत्या के बाद कातिल ने पुलिस को भरमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सटीक जांच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पटना सिटी बाइपास थाना क्षेत्र के जल्ला महावीर मंदिर के पास संकरी गली में रहनेवाली 10 वर्षीय छात्रा रौशनी के हत्यारे तक पुलिस के पहुंचने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। रौशनी का शव गुरुवार की सुबह कचरे की ढेर के पास कंबल में लिपटा मिला था। मामले में परिजनों ने किसी पर हत्या का शक भी जाहिर नहीं किया।

लिहाजा पुलिस को ही जांच की दिशा तय करनी थी। तभी पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जिसने कातिल तक उसे पहुंचा दिया। बच्ची का शव जिस कंबल में लपेटकर फेंका गया था उसमें बकरी के बाल सटे थे। पुलिस पदाधिकारियों को अंदेशा हुआ कि शायद जिस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया है उसके आसपास बकरी पालन होता है। जांच के क्रम में संकरी गली में एक कमरे के आगे चार-पांच बकरी बंधी मिली।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार का सम्राट सरकार को झटका, मिट्टी जांच के लिए भेजे प्रस्ताव पर कटौती

बाहर से बंद कमरे में पुलिस को किसी के होने की आशंका हुई। पुलिस ने कमरा खुलवाया तो अंदर रंजीत पसीने से लथपथ मिला। रंजीत ने कमरे का पंखा बंद कर रखा था और आगे के दरवाजे में बाहर से ताला जड़ा था, ताकि किसी को कमरे के अंदर होने का आभास न हो। खिड़की के सहारे वह गली में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखता था।

हंगामा करनेवाले 12 पर नामजद प्राथमिकी

बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों ने जमकर बवाला काटा था। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद समेत सैंकड़ो पर केस दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बच्ची 22 अप्रैल की सुबह अपने घर से दूध लेकर आसपास के लोगों को देने के लिए निकली थी। लेकिन इसके बाद वो फिर कभी घर नहीं लौट सकी।

ये भी पढ़ें:बिहार में बदमाशों ने पति-पत्नी और बच्चे को मारी गोली, नाक-कान से गहने नोच लिए
ये भी पढ़ें:55% जमीन वापस करेगी सरकार, 4 गुना मिलेगा दाम; टाउनशिप पर सम्राट सरकार का प्लान

पुलिस को भरमाने का करता था प्रयास

रंजीत दुष्कर्म की नीयत से मासूम को फुसलाकर कमरे में ले आया था। दरवाजा बंद कर उसने गलत हरकत शुरु की तो बच्ची चिल्लाने लगी। इसके बाद उसने उसका मुंह बंदकर सिर पर कई प्रहार किए। हत्या के बाद रंजीत ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया और रात के दो बजे कंबल में लपेट तालाब में फेंकने निकला। रास्ते में पुलिस को देख शव को कचरे में फेंक दिया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।