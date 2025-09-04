बगैर कारण बताए पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, पटना हाईकोर्ट का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बगैर कारण बताए पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हरियाणा पुलिस द्वारा पटना से गिरफ्तार एक शख्स को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का कारण बताए बिना आवेदिका के पुत्र को गिरफ्तार करने पर पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की बेंच ने शकील प्रवीण की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित घर से आवेदिका के पुत्र फहद हमजा को गिरफ्तार कर उसे अपने साथ हरियाणा ले के चली गई थी

उनका कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण बताए बिना और नियमों का उल्लंघन कर आवेदिका के पुत्र को गिरफ्तार किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 22 और बीएनएसएस की धारा 36,38,47 और 48 का हवाला देते हुए कहा कि आवेदिका के बेटे को उसके घर से बिना कुछ बताए उठा लिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि उसे किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है।

उन्होंने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि पटना के कोर्ट से जो रिमांड आदेश लिया गया है उसमें गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया है। सिर्फ प्राथमिकी का जिक्र किया गया है। उनका कहना था कि दर्ज प्राथमिकी में साइबर अपराध से संबंधित धारा दी गई है। जो सात साल से कम की सजा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती।

वहीं, सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि आवेदिका का बेटा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने आदेश की जानकारी डीजीपी हरियाणा और एसएचओ कुरुक्षेत्र साइबर थाना को सूचित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया ताकि कोर्ट आदेश अनुपालन के लिए कुरुक्षेत्र स्थित सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके। साथ ही आवेदिका के पुत्र फहद हमजा को जांच में सहयोग करने को कहा है।