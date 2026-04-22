एक कमरे में 16 महिलाएं और 7 पुरुष, सेक्ट रैकेट उजागर; बिहार के पूर्णिया में रेड
पुलिस की छापेमारी टीम ने पहले छह नाबालिगों को कब्जे में लिया। इसके बाद एक कमरे का ताला तोड़ा गया। इसमें से 16 महिलाओं एवं 7 पुरूषों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके चंगुल से 3 अन्य नाबालिगों को मुक्त कराया गया।
बिहार के पूर्णिया जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। देह व्यापार का भंडाफोड़ करते वक्त पुलिस को एक कमरे में 16 महिलाएं और 7 पुरुष मिले। पुलिस ने इन सभी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पूर्णिय जिले में गुलाबबाग जीरोमाइल रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी छापेमारी हुई है। करीब तीन घंटे तक चली छापेमारी में नौ नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल से मुक्त कराया गया है, जबकि करीब 23 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें 16 महिलाएं एवं 7 पुरूष शामिल हैं। हिरासत में लिए गए पुरूष ग्राहक हैं।
बताया जा रहा है कि सदर एसडीएम दीक्षित श्वेतम एवं सदर वन एसडीपीओ ज्योति शंकर के नेतृत्व में एक एनजीओ के साथ स्थानीय थाना के अलावा विभिन्न थाना की पुलिस ने रेड लाइट एरिया में अचानक धावा बोला। पुलिस की टीम ने एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। जिससे वहां खलबली मच गई। टीम ने पहले छह नाबालिगों को कब्जे में लिया। इसके बाद एक कमरे का ताला तोड़ा गया। इसमें से 16 महिलाओं एवं 7 पुरूषों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके चंगुल से 3 अन्य नाबालिगों को मुक्त कराया गया।
दलाल एवं संचालक फरार
बताया जा रहा है कि एनजीओ को जीरोमाइल में अवैध देह व्यापार की मंडी की खबर मिली थी। जिसके बाद इसने पूर्णिया पुलिस से संपर्क साधा। सदर एसडीओ एवं सदर वन एसडीपीओ के नेतृत्व में तुरंत एक टीम तैयार की गयी। टीम ने छापेमारी को लेकर प्लान बनाया एवं तय प्लान के अनुरूप दोपहर बाद करीब तीन बजे रेड लाइट एरिया में धावा बोल दिया।
छापेमारी से पहले रेड लाइट एरिया से संचालक एवं दलाल फरार हो गए। पुलिस इनकी पहचान कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस रेड लाइट एरिया को चलवाने में और किसका- किसका हाथ है। पूछताछ कर रही है।