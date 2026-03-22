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बिहार में धुरंधर-2 देख लौटे 2 युवकों पर पुलिस की बर्बरता, थाना लाकर प्राइवेट पार्ट पर बरसाई लाठी

Mar 22, 2026 05:17 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने युवकों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी-डंडे से वार किया। दोनों युवकों के शरीर पर पुलिस की पिटाई से चोट के गहरे निशान है।

बिहार में धुरंधर-2 देख लौटे 2 युवकों पर पुलिस की बर्बरता, थाना लाकर प्राइवेट पार्ट पर बरसाई लाठी

Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिले के सुप्पी थाना की पुलिस ने ससौला चौक के पास से देर रात सीतामढ़ी से धुरंधर-2 फिल्म देखकर लौट रहे दो युवकों के साथ अत्याचार किया। चोर होने का आरोप लगाकर पुलिस दोनों को थाने पर ले गई और बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने दोनों युवकों की बर्बरता से पूरी रात पिटाई की।

आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने युवकों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी-डंडे से वार किया। हालांकि, बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को छोड़ दिया। दोनों युवकों के शरीर पर पुलिस की पिटाई से चोट के गहरे निशान है। परिजनों ने दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। युवकों की पहचान ससौला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बजरंगी सिंह के पुत्र जयप्रकाश सिंह और भतीजा गोपाल के रूप में की गयी।

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शरीर पर जख्म के निशान

पुलिस द्वारा दोनों युवकों की पिटाई का आरोप व उनके शरीर पर जख्म के निशान पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने सदर एसडीपीओ-वन राजीव कुमार सिंह को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। पुलिस कार्यालय से जारी किए प्रेस बयान में कहा गया है कि मामले की जांच के बाद दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

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थाने में रात भर टॉर्चर किया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयप्रकाश सिंह और गोपाल कुमार सीतामढ़ी से फिल्म देखकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुप्पी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने उन्हें रोका और कथित तौर पर बिना किसी ठोस कारण के डंडों से पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूरी रात थाने में बंद करके पीटा गया। पीड़ितों के शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं। जयप्रकाश सिंह के नितंब पर गंभीर जख्म होने की भी बात सामने आई है।

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रहम की गुहार लगाते रहे युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक लगातार रहम की गुहार लगाते रहे और फिल्म का टिकट दिखाते रहे, बावजूद इसके पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों को पुलिस हिरासत से छोड़ा गया। गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

कार्रवाई होगी: SDPO

मामले की जांच कर रहे सदर एसडीपीओ- वन राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ससौला चौक के पास चोरी की घटना हुई थी। एक संदिग्ध युवक को पकड़ने के दौरान उसने बताया कि उसके साथी कार से भाग रहे हैं। इसी गलतफहमी में पुलिस ने इन दोनों युवकों को पकड़ लिया। परिजनों द्वारा पिटाई के आरोप संबंधी आवेदन और वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है, इसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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