बिहार में धुरंधर-2 देख लौटे 2 युवकों पर पुलिस की बर्बरता, थाना लाकर प्राइवेट पार्ट पर बरसाई लाठी

पुलिस ने युवकों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी-डंडे से वार किया। दोनों युवकों के शरीर पर पुलिस की पिटाई से चोट के गहरे निशान है।

Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिले के सुप्पी थाना की पुलिस ने ससौला चौक के पास से देर रात सीतामढ़ी से धुरंधर-2 फिल्म देखकर लौट रहे दो युवकों के साथ अत्याचार किया। चोर होने का आरोप लगाकर पुलिस दोनों को थाने पर ले गई और बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने दोनों युवकों की बर्बरता से पूरी रात पिटाई की।

आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने युवकों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी-डंडे से वार किया। हालांकि, बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को छोड़ दिया। दोनों युवकों के शरीर पर पुलिस की पिटाई से चोट के गहरे निशान है। परिजनों ने दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। युवकों की पहचान ससौला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बजरंगी सिंह के पुत्र जयप्रकाश सिंह और भतीजा गोपाल के रूप में की गयी।

शरीर पर जख्म के निशान पुलिस द्वारा दोनों युवकों की पिटाई का आरोप व उनके शरीर पर जख्म के निशान पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने सदर एसडीपीओ-वन राजीव कुमार सिंह को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। पुलिस कार्यालय से जारी किए प्रेस बयान में कहा गया है कि मामले की जांच के बाद दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

थाने में रात भर टॉर्चर किया प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयप्रकाश सिंह और गोपाल कुमार सीतामढ़ी से फिल्म देखकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुप्पी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने उन्हें रोका और कथित तौर पर बिना किसी ठोस कारण के डंडों से पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूरी रात थाने में बंद करके पीटा गया। पीड़ितों के शरीर पर चोट के कई निशान बताए जा रहे हैं। जयप्रकाश सिंह के नितंब पर गंभीर जख्म होने की भी बात सामने आई है।

रहम की गुहार लगाते रहे युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक लगातार रहम की गुहार लगाते रहे और फिल्म का टिकट दिखाते रहे, बावजूद इसके पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों को पुलिस हिरासत से छोड़ा गया। गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।