Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPolice attacked in Jehanabad while removing illegal encroachments market turned into battle field
जहानाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर हमला, 3 घंटे तक बाजार बना जंग का मैदान

जहानाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर हमला, 3 घंटे तक बाजार बना जंग का मैदान

संक्षेप:

जहानाबाद जिले का गुलाबगंज बाजार बुधवार को रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर जब पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने उन पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया।

Jan 28, 2026 08:14 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जहानाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार के जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड स्थित गुलाबगंज बाजार में हाई कोर्ट के निर्देश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। करीब 3 घंटे तक बाजार रणक्षेत्र में तब्दील रहा। पत्थरबाजी में एक महिला सहित तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोट आई हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शकूराबाद भेजा गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के तीन वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि गुलाबगंज बाजार के कुछ लोगों ने गुलाबगंज पुल के नजदीक एक भूखंड को सरकारी बताते हुए उस पर कई दुकानों का निर्माण कर लिया था। हालांकि, उसी भूखंड को मखदुमपुर प्रखंड के इक्किल निवासी अशोक शर्मा का मालिकाना हक बताया जा रहा है। इस जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई। जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर अशोक शर्मा ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अशोक शर्मा ने उच्च न्यायालय में एमजेसी दायर किया। एमजेसी में उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को अशोक शर्मा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में डीएम अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार को दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।

ये भी पढ़ें:पटना के बिहटा में पुलिस पर हमला, सड़क हादसे में बच्चे की मौत से बवाल

बुधवार को जब जिला परिवहन पदाधिकारी थानाध्यक्ष के साथ अवैध कब्जा हटाने गए तो दूसरे पक्ष के लोग उग्र हो गए। उन लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की। सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 घंटे तक दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रुक-रुक कर रोड़ेबाजी की जाती रही। 3 घंटे तक सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। पुलिस पर रोड़ेबाजी की सूचना पाकर एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा, एसडीपीओ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थरबाजी में शामिल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध कब्जा हटा दिया गया है। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Jehanabad News Jahanabad Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।