जहानाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर हमला, 3 घंटे तक बाजार बना जंग का मैदान

संक्षेप: जहानाबाद जिले का गुलाबगंज बाजार बुधवार को रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर जब पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने उन पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया।

बिहार के जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड स्थित गुलाबगंज बाजार में हाई कोर्ट के निर्देश पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। करीब 3 घंटे तक बाजार रणक्षेत्र में तब्दील रहा। पत्थरबाजी में एक महिला सहित तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोट आई हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शकूराबाद भेजा गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के तीन वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है।

बताया जा रहा है कि गुलाबगंज बाजार के कुछ लोगों ने गुलाबगंज पुल के नजदीक एक भूखंड को सरकारी बताते हुए उस पर कई दुकानों का निर्माण कर लिया था। हालांकि, उसी भूखंड को मखदुमपुर प्रखंड के इक्किल निवासी अशोक शर्मा का मालिकाना हक बताया जा रहा है। इस जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई। जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर अशोक शर्मा ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अशोक शर्मा ने उच्च न्यायालय में एमजेसी दायर किया। एमजेसी में उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को अशोक शर्मा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में डीएम अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार को दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।

बुधवार को जब जिला परिवहन पदाधिकारी थानाध्यक्ष के साथ अवैध कब्जा हटाने गए तो दूसरे पक्ष के लोग उग्र हो गए। उन लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की। सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 घंटे तक दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रुक-रुक कर रोड़ेबाजी की जाती रही। 3 घंटे तक सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। पुलिस पर रोड़ेबाजी की सूचना पाकर एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा, एसडीपीओ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।