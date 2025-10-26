भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

संक्षेप: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और बेटे की हत्या की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित कर इस मामले का खुलासा किया है।

लोकसभा में पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और उनके बेटे की हत्या की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। बेतिया के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर लिया गया।

बता दें, जायसवाल भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें शुक्रवार दोपहर कुछ ही मिनटों के अंतराल पर धमकी भरे दो फोन कॉल आए। जायसवाल ने शनिवार को इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टाउन थाना में मामला दर्ज किया गया। सुमन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई थी जिसको कामयाबी मिली है।