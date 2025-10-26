Hindustan Hindi News
भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

संक्षेप: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और बेटे की हत्या की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित कर इस मामले का खुलासा किया है। 

Sun, 26 Oct 2025 09:51 PMBhasha
लोकसभा में पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और उनके बेटे की हत्या की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। बेतिया के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर लिया गया।

बता दें, जायसवाल भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें शुक्रवार दोपहर कुछ ही मिनटों के अंतराल पर धमकी भरे दो फोन कॉल आए। जायसवाल ने शनिवार को इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टाउन थाना में मामला दर्ज किया गया। सुमन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई थी जिसको कामयाबी मिली है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘इससे हमें उस मोबाइल फोन के मालिक तक पहुंचने में मदद मिली, जिससे कॉल किया गया था। फोन के असली मालिक को कल पकड़ा गया। उसने बताया कि तीन महीने पहले यह फोन चोरी हो गया था। आगे की जांच में एक आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया गया। कॉल करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई थी।

