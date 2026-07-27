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बिहार बंद के दौरान हिंसा में इन पांच जिलों से 350 अरेस्ट, पटना से सबसे ज्यादा; सीवान में 3 केस दर्ज

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर
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पेपर लीक के खिलाफ हुए बिहार बंद क दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों पर अब कानून का डंडा चला है। पुलिस ने पटना, छपरा और सीतामढ़ी समेत 5 जिलों से अब तक 350 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। कई लोगों पर केस दर्ज भी किया गया है। 

Bihar Bandh
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नीट प्रकरण में शनिवार को बिहार बंद के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और पथराव के मामले में पुलिस ने पूरे बिहार में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। रविवार को पांच जिलों में 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा 258 लोग पटना जिले में गिरफ्तार किए गए हैं।

छपरा में 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और 30 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर उपद्रव में शामिल संदिग्ध लोगों की कई तस्वीरें जारी की हैं। शनिवार को छपरा में उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन को फूंक दिया था। सासाराम में 35 लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तार की कोशिश की जा रही है।

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सीतामढ़ी में संदिग्धों की पहचान के लिए 159 युवकों की तस्वीरें पुलिस ने सार्वजनिक की हैं। इसमें से अब तक 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं सहरसा जिले में पुलिस भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान कर रही है। जबकि किशनगंज जिले के बहादुरगंज में दो प्राथमिकी दर्ज कर 22 आरोपियों को हिरासत में लिया गय है। पूर्णिया में उपद्रव करने वाले 27 नामजद एवं 250 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। लखीसराय में एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है जबकि पहचान के लिए 19 की तस्वीर भी पुलिस ने जारी की है।

भागलपुर में 41 गिरफ्तार

भागलपुर जिले में शनिवार को हुए उपद्रव मामले में 40 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि चार से पांच सौ अज्ञात पर भी केस किया गया है। पुलिस ने कुल 57 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इनमें से 16 को बंधपत्र पर मुक्त किया गया है।

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मुजफ्फरपुर में नौ पर केस दर्ज

नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी डालने वाले नौ आईडी की भी पहचान पुलिस ने की है। इन आईडी पर डीप फेक ऐप से भ्रामक वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया।

सीवान: हिंसक झड़प और फायरिंग में तीन केस दर्ज

सीवान जिले में हिंसक झड़प और फायरिंग में पुलिस ने अलग-अलग तीन एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें 30 से अधिक नामजद सहित तीन हजार अज्ञात क खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उधऱ, इंटरनेट सेवा रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक बंद रहने से लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी। हिंसक झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में तीन लोग गोली लगने से घायल और 40 से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। जख्मी तीनों प्रदर्शनकारी पटना के अस्पताल में भर्ती हैं। एसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि कई खोखे भी बरामद किए गए हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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