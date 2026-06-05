खान सर की गिरफ्तारी के लिए कोचिंग टाइम खत्म होने का इंतजार? स्टूडेंट्स से पुलिस की बड़ी अपील
Khan Sir News: पटना पुलिस ने खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद के बाद दो एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके बाद खान सर की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
Khan Sir News: खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) सेंटर के बाहर हुई भारी पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग मामले की एफआईआर में नामजद आरोपी बनने के बाद मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर पर किसी भी समय पुलिसिया शिकंजा कस सकता है। सोशल मीडिया और कोचिंग हब में यह सुगबुगाहट तेजी से फैल गई है कि क्या पटना पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के लिए कोचिंग का टाइम खत्म होने का इंतजार कर रही है, ताकि हजारों छात्रों के बीच किसी भी तरह के भारी हंगामे या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से बचा जा सके? इस बेहद नाजुक माहौल को देखते हुए पटना पुलिस ने आज दोपहर एक आधिकारिक बयान जारी कर कोचिंग में पढ़ने वाले तमाम छात्र-छात्राओं से विशेष रूप से शांति और धैर्य बनाए रखने की बड़ी अपील की है।
प्रतिद्वंद्वी ज्ञान बिंदु एकेडमी से है विवाद
इस पूरी सनसनीखेज घटना की जड़ें हाल ही में जारी हुए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी हुई हैं। रिजल्ट आने के बाद से ही खान सर और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान 'ज्ञान बिंदु एकेडमी' के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया था। यह कारोबारी रंजिश मंगलवार की देर रात उस वक्त हिंसक झड़प में बदल गई जब खान सर के कोचिंग सेंटर पर अज्ञात उपद्रवियों ने धावा बोलकर जमकर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की और हमला करने के मुख्य आरोपी व ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत तीन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था।
हवाई फायरिंग के वीडियो के बाद फंसे खान सर
मामले में असली कानूनी ट्विस्ट तब आया, जब ज्ञान बिंदु एकेडमी की तरफ से उसी बवाल की रात का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्ड सरेआम हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की सत्यता जांच कर दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया और इसी एफआईआर में खान सर को भी नामजद करते हुए उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी बेहद गंभीर धाराएं लगा दी हैं। मध्य सिटी एसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे कोचिंग सेंटरों की इस आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई में किसी के भी बहकावे में बिल्कुल न आएं और अपने भविष्य पर ध्यान दें।
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