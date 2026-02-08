दरभंगा में हैवानियत पर पुलिस-पब्लिक भिड़ंत; रणक्षेत्र बना बाघ मोड़, पथराव के बाद लाठीचार्ज

Hindustan Hindi News
Feb 08, 2026 12:01 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के दरभंगा में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बाघ मोड़ के पास पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया और आगजनी की। नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले कई बार पुलिस को भीड़ ने खदेड़ दिया और गुजरने वाली गाड़ियों में तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी आग के हवाले कर दिया। लाइन से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को बुलाना पड़ा। दरभंगा डीएम और एसएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं।

शनिवार रात में विश्वविद्यालय थाना के एक गांव में एक लापता बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। दो और बच्चियां जान बचाकर भागी थीं। कांड की सच्चाई सामने आ गई। आरोपी की पहचान विकास महतो के रूप में की गई। पुलिस जानकारी मिलते ही गांव पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह से आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मुख्य मार्ग को सुंदरपुर बेला मंदिर के पास जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे।

प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया और आगजनी व तोड़ फोड़ शुरू हो गई। कई थानों की पुलिस के साथ लाइन से फोर्स मंगाना पड़ा। पुलिस ने सख्ती की तो भीड़ ने पथराव कर दिया। दोनों ओर से खदेड़ा-खदेड़ी शुरू हो गई और पत्थर चलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग में आग लगा दी। तबतक डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए।

उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी और बसों को निशाना बनाया। नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उग्र भीड़ को पुलिस ने लाठी के बल पर खदेड़ दिया। इस दौरान दोनों ओर से कई लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग की जा रही है। पुलिस बल की तैनाती बरकरार है।

