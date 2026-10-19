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रावण वध: बैरिकेडिंग, वाच टावर और सीसीटीवी से निगरानी; पटना में सुरक्षा सख्त, हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना में दशहरा के मौके पर यानी मंगलवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध होगा। रावण वध में भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा की सख्त तैयारियां की हैंं। लोगों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 

Ravan Vadh In Patna
पटना में रावण वध पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी।

प्रधान संवाददाता, पटना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दशहरा पर भव्य तरीके से रावण वध का कार्यक्रम होगा। रावण वध के मौके पर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। इसके तहत गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांटकर चार सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती होगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पटना में 25 प्रमुख विंदुओं को चिन्हित कर वहां वरीय पदाधिकारियों की तैनाती होगी। गांधी मैदान में होने वाले रावण वध कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम कुंदन कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने पूरे मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम-एसएसपी ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। दोनों पदाधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

डीएम-एसएसपी ने कहा कि रावण वध कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे, हेल्प डेस्क, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस, पेयजल एवं सिविल डिफेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गांधी मैदान के 25 प्रमुख बिंदुओं पर वरीय मजिस्ट्रेट एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे मैदान में पर्याप्त सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी तथा ड्रोन से वीडियोग्राफी कर भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

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कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी थाना, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी कार्यरत रहेगी। कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों की सघन जांच एवं स्कैनिंग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को कार्यक्रम के दिन दोपहर 1:00 बजे तक प्रतिनियुक्ति स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंचने का निर्देश दिया। डीएम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बैरिकेडिंग एवं वॉच टावर को मजबूत करने को कहा। गांधी मैदान के प्रवेश एवं निकास द्वारों के समीप एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था रखने को कहा गया। 24 घंटे जिला और एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा

आपात स्थिति में यहां करें कॉल

जिला नियंत्रण कक्ष: 0612- 2219810 एवं 0612-2219234

पुलिस नियंत्रण कक्ष: 9031825979

आपातकालीन सहायता: डायल 112

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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