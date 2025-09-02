Police action before a big incident in Patna 3 rifles 5 pistols recovered raid on sand ghat पटना में बड़े कांड से पहले पुलिस का एक्शन; 3 राइफल, 5 पिस्टल बरामद, बालू घाट पर रेड, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में बड़े कांड से पहले पुलिस का एक्शन; 3 राइफल, 5 पिस्टल बरामद, बालू घाट पर रेड

पटना के रानी तालाब थाना इलाके में बालू घाट पर पुलिस ने छापा मारकर हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। जिसमें 3 राइफल और 5 पिस्टल शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 07:23 PM
पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू घाट से पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। जिसमें 3 राइफल, 5 पिस्टल और कारतूस शामिल हैं। सूचना के आधार पर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू घाट पर छापेमारी की। और वहां से हथियार की भारी खेप जब्त की।

जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यहां लोग हथियार एकत्रित कर रहे हैं। गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो हथियार बरामद किए गए। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स बालू माफिया और सरगना गौतम कुमार उर्फ गोल्डी है।

जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रानी तालाब थाना में ही दर्ज चार मामलों में आरोप है। बालू के अवैध धंधे में लंबे समय से शामिल है। अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। जहां से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हैं। इसकी जांच में पुलिस जुट गई है।