पटना में बड़े कांड से पहले पुलिस का एक्शन; 3 राइफल, 5 पिस्टल बरामद, बालू घाट पर रेड

पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू घाट से पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। जिसमें 3 राइफल, 5 पिस्टल और कारतूस शामिल हैं। सूचना के आधार पर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू घाट पर छापेमारी की। और वहां से हथियार की भारी खेप जब्त की।

जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यहां लोग हथियार एकत्रित कर रहे हैं। गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो हथियार बरामद किए गए। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स बालू माफिया और सरगना गौतम कुमार उर्फ गोल्डी है।