मेरी गलती बता दें, मैं नीरज कुमार के साथ हो जाऊंगा; अनंत सिंह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार

अनंत सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू की बैठक के बाद ललन सिंह ने उन्हें फोन किया और कहा कि नीरज कुमार से आपका जो भी मामला है वह आप जानिए, लेकिन इस दौरान पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा।

Anant Singh: पटना स्नातक सीट पर हुए विधान परिषद के चुनाव में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ बगावत कर दिया था। भूमिहार जाति से आने वाले दोनों ही नेताओं की अदावत काफी पुरानी है। अनंत सिंह ने अक्सर दावा किया है कि उन्होंने ही नीतीश कुमार और ललन सिंह को मनाकर नीरज कुमार को पहली बार एमएलसी का टिकट दिलाया था। उनका यह भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद से नीरज कुमार ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था।

एक स्थानीय यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को दिए एक ताजा इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि जब जेडीयू की बैठक में शामिल होने के लिए वह गए थे, तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि वह नीरज कुमार के लिए वोट नहीं मांगेंगे।

अनंत सिंह से जब नीरज कुमार से बगावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने जेडीयू में लड़कर नीरज कुमार को टिकट दिलाया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया।' अनंत सिंह ने कहा है कि एक गलती उनकी बता दी जाए, वह नीरज कुमार के साथ हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू की मीटिंग में कहा कि दोनों (अनंत सिंह और नीरज कुमार) का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। पता चल जाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत।

अनंत सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू की बैठक के बाद ललन सिंह ने उन्हें फोन किया और कहा कि नीरज कुमार से आपका जो भी मामला है वह आप जानिए, लेकिन इस दौरान पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा।

जब तक जिंदा हूं, नीतीश कुमार ही नेता: अनंत सिंह इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह ने कहा, 'मैं जब तक जिंदा रहूंगा, नीतीश कुमार को नेता मानूंगा। नीतीश कुमार नहीं रहते तो बिहार ही नहीं रहता। ' आपको बता दें कि जेडीयू ने विधान परिषद चुनाव के दौरान नीरज कुमार के विरोध की बात को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी की सदस्यता भी वापस ले ली है।

जब पार्टी की इस कार्रवाई के बारे में अनंत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उनके लिए जनता ही मालिक है। पार्टी को जो जुल्म करना है करे। अनंत सिंह ने इस बात को दोहराया कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की सदस्यता छिनने के बाद जेडीयू के किसी भी नेता ने उन्हें फोन नहीं किया। आवास खाली करने के नोटिस पर अनंत सिंह ने कहा कि वह समय से घर खाली कर देंगे और अपने गांव लदमा वापस चले जाएंगे।