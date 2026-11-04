मेरी गलती बता दें, मैं नीरज कुमार के साथ हो जाऊंगा; अनंत सिंह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार
अनंत सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू की बैठक के बाद ललन सिंह ने उन्हें फोन किया और कहा कि नीरज कुमार से आपका जो भी मामला है वह आप जानिए, लेकिन इस दौरान पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा।
Anant Singh: पटना स्नातक सीट पर हुए विधान परिषद के चुनाव में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ बगावत कर दिया था। भूमिहार जाति से आने वाले दोनों ही नेताओं की अदावत काफी पुरानी है। अनंत सिंह ने अक्सर दावा किया है कि उन्होंने ही नीतीश कुमार और ललन सिंह को मनाकर नीरज कुमार को पहली बार एमएलसी का टिकट दिलाया था। उनका यह भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद से नीरज कुमार ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था।
एक स्थानीय यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को दिए एक ताजा इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि जब जेडीयू की बैठक में शामिल होने के लिए वह गए थे, तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि वह नीरज कुमार के लिए वोट नहीं मांगेंगे।
अनंत सिंह से जब नीरज कुमार से बगावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैंने जेडीयू में लड़कर नीरज कुमार को टिकट दिलाया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया।' अनंत सिंह ने कहा है कि एक गलती उनकी बता दी जाए, वह नीरज कुमार के साथ हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू की मीटिंग में कहा कि दोनों (अनंत सिंह और नीरज कुमार) का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। पता चल जाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत।
अनंत सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू की बैठक के बाद ललन सिंह ने उन्हें फोन किया और कहा कि नीरज कुमार से आपका जो भी मामला है वह आप जानिए, लेकिन इस दौरान पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा।
जब तक जिंदा हूं, नीतीश कुमार ही नेता: अनंत सिंह
इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह ने कहा, 'मैं जब तक जिंदा रहूंगा, नीतीश कुमार को नेता मानूंगा। नीतीश कुमार नहीं रहते तो बिहार ही नहीं रहता। ' आपको बता दें कि जेडीयू ने विधान परिषद चुनाव के दौरान नीरज कुमार के विरोध की बात को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी की सदस्यता भी वापस ले ली है।
जब पार्टी की इस कार्रवाई के बारे में अनंत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उनके लिए जनता ही मालिक है। पार्टी को जो जुल्म करना है करे। अनंत सिंह ने इस बात को दोहराया कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की सदस्यता छिनने के बाद जेडीयू के किसी भी नेता ने उन्हें फोन नहीं किया। आवास खाली करने के नोटिस पर अनंत सिंह ने कहा कि वह समय से घर खाली कर देंगे और अपने गांव लदमा वापस चले जाएंगे।
विधायकी जाने पर फिर से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह?
जेडीयू से निष्कासन के बाद अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बारे में जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या उपचुनाव की स्थिति में वह फिर से चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले वह अपने क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। लोगों से पूछकर ही फैसला करेंगे कि किस पार्टी में जाना है और किस में नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें