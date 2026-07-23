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पॉक्सो आरोपी ने जेल में लगाई फांसी, सिपाही नीतीश सस्पेंड; मां से मुलाकात के बाद क्यों की खुदकुशी?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
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नाबालिग से गैंगरेप के आरोपित विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि इस कैदी ने मंडल कारा के वार्ड नंबर-14 व 15 के बीच में स्थित सीढ़ी वाले कमरे को भीतर से लॉक कर दिया और ऊपर ग्रिल में गमछा बांध कर लटक गया।

पॉक्सो आरोपी ने जेल में लगाई फांसी, सिपाही नीतीश सस्पेंड; मां से मुलाकात के बाद क्यों की खुदकुशी?

बिहार के नवादा मंडल कारा में बंद नाबालिग से गैंगरेप के आरोपित विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि इस कैदी ने मंडल कारा के वार्ड नंबर-14 व 15 के बीच में स्थित सीढ़ी वाले कमरे को भीतर से लॉक कर दिया और ऊपर ग्रिल में गमछा बांध कर लटक गया। ग्रिल काटकर उसे बाहर निकाला गया। नवादा के मेसकौर थाने के महाराजवन गांव के रघु चौहान का बेटा 20 वर्षीय घनश्याम नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 15 मई 2025 से जेल में था। उस पर मेसकौर थाने में गैंगरेप, पॉक्सो व एससी/एसटी में 13 मई 2025 को केस दर्ज किया गया था।

घनश्याम व उसके एक अन्य साथी पर 13 मई 2025 को रफीगंज बधार में घटना को अंजाम देने का आरोप था। घटना के वक्त पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक से रजौली से आ रही थी। इसी बीच बाइक का फ्यूल खत्म होने पर उसे बधार में रूकना पड़ा था। इस मामले में घनश्याम को 14 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि उसके एक अन्य साथी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इससे संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा था।

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कुछ देर पहले मां मिलकर गयी थी

बताया जाता है कि घटना से कुछ समय पहले मुलाकाती के दौरान घनश्याम की मां उससे मिलने आयी थी। सूत्रों के मुताबिक मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश चल रही थी। परंतु मां के जाने के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने इस प्रकार का कदम उठाया। इससे पूर्व वह बिल्कुल सामान्य कैदियों की तरह जेल में रह रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद वह अपने वार्ड में गया। बाहर निकलने के समय उसने अचानक इस प्रकार का दुस्साहसिक कदम उठाया।

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3:57 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना के बाद तत्काल कैदी को आक्सीजन उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन के साथ प्राण रक्षार्थ उसे विशेष जांच एवं इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने दोपहर बाद 3:57 बजे क्लीनिकल बेसिस व ईसीजी फाइंडिंग के आधार पर कैदी को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम हेतु शव पुलिस को सौंप दिया।

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नवादा के मंडल काराधीक्षक ब्रजेश सिंह मेहता ने कहा कि घटना की सूचना न्यायालय, विभाग, जिला प्रशासन के साथ-साथ मृतक के परिजन को सूचना दी गई। सिविल सर्जन से परिजनों के समक्ष शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आदि देखा जा रहा है। सिपाही से शोकॉज किया गया है।

सिपाही से चाबी लेकर गेट लॉक किया

नवादा मंडल कारा में गैंगरेप के आरोपित विचाराधीन कैदी घनश्याम के मामले में बताया जाता है कि घटना के वक्त जेल का सिपाही नीतीश कुमार वार्ड खोलने के लिए चाबी लेकर आया था। उससे चाबी लेकर घनश्याम ने वार्ड नंबर-14 व 15 के बीच ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ी में लगा गेट लॉक कर दिया और ऊपर जाकर ग्रिल में गमछा बांधकर लटक गया। घटना की सूचना पर मंडल कारा में अफरा-तफरी मच गयी। काराधीक्षक ब्रजेश सिंह मेहता वार्ड में पहुंचे और उसे तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उसे क्लीनिकल व ईसीजी जांच के आधार पर मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद नवादा मंडल कारा के कक्षपाल नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। काराधीक्षक ब्रृजेश सिंह मेहता द्वारा विचाराधीन कैदी 20 वर्षीय घनश्याम कुमार उर्फ दुलारचंद की फांसी लगाकर मौत मामले में लापरवाही पाये जाने पर उसे बुधवार की देर शाम निलंबित कर दिया गया। इससे पूर्व इस मामले में काराधीक्षक द्वारा नीतीश कुमार से शोकॉज किया गया था। साथ ही काराधीक्षक द्वारा कैदी की फांसी लगाने की घटना की स्थलीय व तकनीकी जांच की गयी थी। जिसमें कक्षपाल की लापरवाही आने पर मामले में कार्रवाई की गयी। बताया जा रहा है कि इस मामले में मंडल कारा के अन्य कर्मियों से भी शोकॉज किया जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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