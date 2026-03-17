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सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.., नीट छात्रा केस में मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज

Mar 17, 2026 08:41 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पटना
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कोर्ट ने 12 पेज के आदेश में कहा कि मनीष रंजन को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। घटना उसके स्वामित्व वाले परिसर में हुई है। उसके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया है, उसमें कई विसंगती है। जांच के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों और जब्त साक्ष्यों की जांच को प्रभावित किया जा सकता है।

सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.., नीट छात्रा केस में मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने सोमवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई, एसआईटी और पीड़िता की ओर से दी गई दलील के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 12 पेज के आदेश में कहा कि मनीष रंजन को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। घटना उसके स्वामित्व वाले परिसर में हुई है। उसके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया है, उसमें कई विसंगती है।

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जांच के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों और जब्त साक्ष्यों की जांच को प्रभावित किया जा सकता है। पीड़िता के मोबाइल, घटनास्थल और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके साथ कई पहलुओं पर घटना की जांच जारी है। कोर्ट ने कहा कि पटना पुलिस और सीबीआई छात्रा की मौत के कारणों को अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। सीबीआई द्वारा मनीष रंजन, हॉस्टल के स्टाफ और अन्य से जब्त मोबाइल की जांच भी अभी बाकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है इसलिए मनीष रंजन जमानत का हकदार नहीं है।

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मौत के कारणों को अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई पुलिस

बता दें कि पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा छह जनवरी को चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 15 जनवरी को हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा दिया था।

इन बिंदू पर जमानत याचिका हुई खारिज

● पॉक्सो की विशेष अदालत ने 12 पेज में आदेश पारित किया

● मनीष को जमानत देने से जांच हो सकती है प्रभावित : कोर्ट

●सभी जब्त इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, एफएसएल समेत अन्य साक्ष्यों को एकत्रित करने की आवश्यकता

●मनीष रंजन के नियत्रंण में था घटनास्थल

●घटना के बारे में दिए गए समय व तरीकों की जानकारी की जांच जरूरी

●पीड़िता के कमरे से जब्त दवाई कैसे मिली

● दवा बरामदगी की गहन जांच पड़ताल

● दवा के सेवन के सिद्धांत की जांच की जाए

● मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं

● उपचार के दौरान छात्रा के होश में आने की बात जांच में दर्ज नहीं की गई

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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