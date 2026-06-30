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आश्रम में बच्ची से रेप करते रंगेहाथ धराया था बाबा धर्मानंद, 2 साल बाद अदालत से मिली कठोर सजा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, नाथनगर, भागलपुर
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भागलपुर जिले में एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बाबा धर्मानंद को अदालत ने 20 साल जेल में रहने की कठोर सजा सुनाई है। यह बाबा अपने आश्रम में बच्ची से रेप करते रंगेहाथ पकड़ा गया था। उस वक्त लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी।

आश्रम में बच्ची से रेप करते रंगेहाथ धराया था बाबा धर्मानंद, 2 साल बाद अदालत से मिली कठोर सजा

बिहार के भागलपुर जिले में एक बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बाबा को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के केस में दोषी पाए बाबा धर्मानंद को पॉक्सो की विशेष जज सुगन्धा प्रसाद की अदालत ने सोमवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। कांड का अभियुक्त जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वादे गांव का रहने वाला है।

आश्रम में खेलने पहुंची बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म

दुष्कर्म की घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में मई 2024 में घटित हुई थी। 24 मई 2024 को महिला थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि छोटी बच्ची खेलने के लिए आश्रम चली गई थी। वहां मौजूद महंत बाबा धर्मानंद ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर पीटा भी था लेकिन उस समय वह भागने में सफल हो गया था। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया था।

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गवाही देने जा रही महिला पर हमला

मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के ही बेलखोरिया गांव में पति की मौत के बाद पीड़ित महिला को घर से मारपीट कर बेदखल कर देने का मामला सामने आया है। घायल रंजू देवी ने बताया कि पूर्व में मधुसूदनपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 126/26 में गवाही के लिए वह सोमवार को थाना जाने वाली थी। रविवार शाम छह बजे नाथनगर के सर्किल इंस्पेक्टर ने उनके ससुराल आकर चार-पांच गवाह को प्रस्तुत करने के लिए थाने पर आने को कहा था। 23 दिसंबर 2025 को पति की आकस्मिक मौत के बाद से ही उनके ससुर महेंद्र यादव, देवर पंकज यादव, मंटू यादव, संटू यादव उसे ससुराल से बेदखल करने के लिए मारपीट की थी। मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उस वक्त थाना पहुंचकर उन्होंने सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

इसी केस में सोमवार को चार लोगों की गवाही थाना पर होनी थी। इस बात की जानकारी सुबह सात बजे उन्होंने अपने भैसुर फूलो यादव को दी। भैसुर ने यह बात ससुर और तीनों देवर को बता दी। इसके बाद हथियार और रॉड से लैस होकर सभी उसके कमरे में आ गए। इसके बाद वो सभी महिला को बेरहमी से पीटने लगे। आरोपी पंकज यादव ने उसके सिर पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। एक ने हथियार के बट से कमर के ऊपर प्रहार कर दिया। जिसमें वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दो बेटे और दो बेटी ने घर के बाहर जाकर शोर मचाया। ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में उसे थाना पहुंचाया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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