पटना : नीट छात्रा मौत मामले की जांच में देरी क्यों, मां का बयान नहीं लिया; CBI की जांच से असंतुष्ट कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने जांच में चल रही देरी का ठोस कारण भी बताने को कहा गया। इससे पहले की सुनवाई में भी नीट छात्रा मौत मामले की जांच में लापरवाही पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी। मामले में सीबीआई के एसपी को जांच की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने कहा कि सीबीआई की ओर से नीट छात्राकांड के मामले की जांच को लेकर वे संतुष्ट नहीं हैं। इस बाबत शनिवार को छह पेज के आदेश में कई निर्देश दिए गए। छात्रा की मां का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन दिनों के भीतर दर्ज कराने का निर्देश सीबीआई को दिया गया। अदालत ने कहा कि सीबीआई को मृतक छात्रा की मां का बयान तुरंत कोर्ट में कराना चाहिए था पर नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला है।

जांच में देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीबीआई को दो माह के भीतर नीट छात्रा कांड की जांच पॉक्सो एक्ट के तहत सुसंगत तथ्यों के आधार पर पूरी करनी है। जांच में चल रही देरी का ठोस कारण भी बताने को कहा गया। इससे पहले की सुनवाई में भी नीट छात्रा मौत मामले की जांच में लापरवाही पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी। मामले में सीबीआई के एसपी को जांच की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

पीड़ित परिवार को ढाई लाख मुआवजा दें पॉक्सो की विशेष अदालत ने आपराधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को दो लाख पचास हजार रुपये मुआवजे के तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। नीट छात्रा कांड मामले में छात्रा के पिता के फर्दबयान पर चित्रनगर थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था।

बिहार पुलिस ने हॉस्टल समेत अन्य की जांच की। इसके बाद सीबीआई ने 12 फरवरी को नयी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 110 दिनों की देरी के बाद भी सीबीआई ने अपनी जांच में अबतक नीट छात्रा की मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है।कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों पर जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने 15 मई को जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तिथि निर्धारित की है।

6 जनवरी को हॉस्टल में अचेत मिली थी छात्रा बता दें कि इससे पहले जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट अभ्यर्थी छह जनवरी को राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में अचेत अवस्था में मिली थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये पटना में रहकर कोचिंग कर रही थी। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई।