Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना : नीट छात्रा मौत मामले की जांच में देरी क्यों, मां का बयान नहीं लिया; CBI की जांच से असंतुष्ट कोर्ट ने क्या कहा

May 03, 2026 06:02 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share

कोर्ट ने जांच में चल रही देरी का ठोस कारण भी बताने को कहा गया। इससे पहले की सुनवाई में भी नीट छात्रा मौत मामले की जांच में लापरवाही पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी। मामले में सीबीआई के एसपी को जांच की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

पटना : नीट छात्रा मौत मामले की जांच में देरी क्यों, मां का बयान नहीं लिया; CBI की जांच से असंतुष्ट कोर्ट ने क्या कहा

पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने कहा कि सीबीआई की ओर से नीट छात्राकांड के मामले की जांच को लेकर वे संतुष्ट नहीं हैं। इस बाबत शनिवार को छह पेज के आदेश में कई निर्देश दिए गए। छात्रा की मां का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन दिनों के भीतर दर्ज कराने का निर्देश सीबीआई को दिया गया। अदालत ने कहा कि सीबीआई को मृतक छात्रा की मां का बयान तुरंत कोर्ट में कराना चाहिए था पर नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला है।

जांच में देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीबीआई को दो माह के भीतर नीट छात्रा कांड की जांच पॉक्सो एक्ट के तहत सुसंगत तथ्यों के आधार पर पूरी करनी है। जांच में चल रही देरी का ठोस कारण भी बताने को कहा गया। इससे पहले की सुनवाई में भी नीट छात्रा मौत मामले की जांच में लापरवाही पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी। मामले में सीबीआई के एसपी को जांच की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

पीड़ित परिवार को ढाई लाख मुआवजा दें

पॉक्सो की विशेष अदालत ने आपराधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को दो लाख पचास हजार रुपये मुआवजे के तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। नीट छात्रा कांड मामले में छात्रा के पिता के फर्दबयान पर चित्रनगर थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था।

बिहार पुलिस ने हॉस्टल समेत अन्य की जांच की। इसके बाद सीबीआई ने 12 फरवरी को नयी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 110 दिनों की देरी के बाद भी सीबीआई ने अपनी जांच में अबतक नीट छात्रा की मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है।कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों पर जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने 15 मई को जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तिथि निर्धारित की है।

6 जनवरी को हॉस्टल में अचेत मिली थी छात्रा

बता दें कि इससे पहले जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट अभ्यर्थी छह जनवरी को राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में अचेत अवस्था में मिली थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये पटना में रहकर कोचिंग कर रही थी। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने शुरुआत से ही छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले की जांच के लिये पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और केंद्रीय रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र सिंह राणा को इसकी निगरानी सौंपी गई। साथ ही राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को भी जिला पुलिस की सहायता के लिये लगाया गया। बाद में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले ली थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Pocso Act अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।