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बिहार में लाखों घरों तक पहुंचेगा PNG, मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट्स को लेकर दिए ये सख्त निर्देश

Apr 21, 2026 11:25 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार के सभी विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के 2 लाख करोड़ के आवंटन का लाभ उठाने के लिए नियमों के पालन और समय पर…

बिहार में लाखों घरों तक पहुंचेगा PNG, मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट्स को लेकर दिए ये सख्त निर्देश

Bihar Government News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए सभी विभागों को एक नया 'रोडमैप' तैयार करने का निर्देश दिया है। सोमवार को राज्य पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें और उसी के अनुरूप अपनी परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखेंगे, तभी राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।

2 लाख करोड़ के फंड पर बिहार की नजर

बैठक के दौरान वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए सभी राज्यों को कुल ₹2 लाख करोड़ का आवंटन किया है। बिहार इस विशाल फंड का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव ने इस विशेष फंड के पारदर्शी और सटीक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी विभागों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य शर्तों, विशेषकर ब्रांडिंग नियमों और दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। इसके साथ ही, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक खर्च की गई राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय सीमा के भीतर जमा कराया जाए। मुख्य सचिव ने सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) के बैंक खातों में जमा ब्याज की राशि को भी जल्द से जल्द भारत की संचित निधि में वापस जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है।

1.04 लाख घरों में पहुंचेगी पीएनजी सेवा

बैठक में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 1.04 लाख से अधिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) सेवा शुरू की जाए। यह कदम न केवल रसोई गैस की उपलब्धता को आसान बनाएगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। योजनाओं की सुस्त चाल को रोकने के लिए निगरानी का सख्त ढांचा तैयार किया गया है। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा बैठकें होंगी। वहीं, अपर मुख्य सचिव स्वयं हर 15 दिन पर उच्च स्तरीय प्रगति की समीक्षा करेंगे, ताकि फाइलों में अटकी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।

Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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