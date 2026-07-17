Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुजफ्फरपुर में स्कूल के पास पीएनजी पाइपलाइन फटी, कई छात्राएं और शिक्षिका बेहोश; मची अफरातफरी

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी में शुक्रवार दोपहर को स्कूल के पास जेसीबी की खुदाई के दौरान पीएनजी की पाइपलाइन फट गई। इससे तेजी से गैस रिसाव होने लगा। स्कूल में मौजूद कई छात्राओं और शिक्षिकाएं बेहोश हो गईं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरातफरी का माहौल बन गया।

मुजफ्फरपुर में स्कूल के पास पीएनजी पाइपलाइन फटी, कई छात्राएं और शिक्षिका बेहोश; मची अफरातफरी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शुक्रवार को पीएनजी पाइपलाइन फटने से भारी अफरातफरी मच गई। मुशहरी के रोहुआ स्थित प्लस टू विद्यालय के पास यह घटना हुई। पाइपलाइन से गैस रिसाव होने से स्कूल में मौजूद छात्राएं और टीचर बेहोश हो गए। आनन-फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। स्कूल में मौजूद अन्य बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया। इसके बाद

यह घटना शुक्रवार को दोपहर में तब हुआ जब नाले का निर्माण करने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। खुदाई दौरान स्कूल के पास से गुजर रही पीएनजी की पाइपलाइन फट गई। गैस लीक होने के बाद आस पास के इलाकों में अफरातफरी के हालात बन गए। अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने आनन-फानन में स्कूलों में छुट्टी कर दी। इससे बच्चों को सुरक्षित घर भेजा।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी में पीएनजी पाइपलाइन फटने से गैस लीक

जानकारी के अनुसार, इस घटना में प्लस टू विद्यालय की 7 छात्राएं बेहोश हो गईं। उन्हें पहले नजदीकी पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद एसकेएमसीएच ले जाया गया। स्कूल में पढ़ाने वालीं दो शिक्षिकाओं की भी हालत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गईं। सभी को अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी में पीएनजी पाइपलाइन फटने से गैस लीक

बताया जा रहा है कि रोहुआ में बुडको द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है। जेसीबी से जब खुदाई की जा रही थी, तो वहां मौजूद पीएनजी पाइपलाइन फट गई। इससे तेजी से गैस रिसाव होने लगा। घटना की सूचना मिलने के बाद मुशहरी पुलिस और गैस कंपनी की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। गैस रिसाव को नियंत्रित करने और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया। इस हादसे ने रिहायशी इलाकों में बिना सुरक्षा मानकों के होने वाली खुदाई पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Muzaffarpur Mushahari Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।