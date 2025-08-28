पीएनबी मैनेजर ने यूपी में 1 करोड़ 75 लाख का गबन, बिहार के गया जी से पुलिस ने दबोचा
उत्तर प्रदेश के सांवली में 2020 में पीएनबी शाखा से भारी-भरकम फर्जी निकासी की गई थी। उस समय मिथिलेश चौधरी वहीं शाखा प्रबंधक पद पर कार्यरत थे।
बिहार के गया जी से गगुरुआ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक मिथिलेश चौधरी को बुधवार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1 करोड़ 75 लाख रुपये की फर्जी निकासी में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बैंक में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पांच साल बाद मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
मामला उत्तर प्रदेश के सांवली थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2020 में पीएनबी शाखा से भारी-भरकम फर्जी निकासी की गई थी। उस समय मिथिलेश चौधरी वहीं शाखा प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। गन्ना समिति की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पांच वर्षों तक चली जांच में उनके खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद सांवली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बुधवार को पुलिस टीम गुरुआ पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से मैनेजर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।
इस मामले में गुरुआ थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को यूपी पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद ले गई है। स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया। यूपी पुलिस ने बताया कि काफी समय से बैंक मैनेजर की तलाश की जा रही थी। यूपी पुलिस की कार्रवाई से बैंकिंग से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बैंक के वरीय अधिकारियों के स्तर पर मामले की जांच की जा रही है।