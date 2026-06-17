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PMCH में समय पर इलाज नहीं मिलने से 16 साल के अमन की मौत, 7 डॉक्टरों समेत नौ को नोटिस

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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पटना स्थित PMCH में अमन की मौत के मामले में अब अस्पताल के कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जांच के बाद इन सभी डॉक्टरों को काम में लापरवाही का दोषी पाया गया है। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

PMCH में समय पर इलाज नहीं मिलने से 16 साल के अमन की मौत, 7 डॉक्टरों समेत नौ को नोटिस

बिहार की राजधानी पटना में स्थित PMCH में समय पर इलाज नहीं मिलने से 16 साल के अमन की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 05 जून को अमन कुमार गुप्ता को एक वाहन ने ठोकर मार दी थी। घायल अमन को इलाज के लिए पीएमसीएच में लाया गया था लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से अमन की सांसें थम गईं। अमन गुप्ता की मौत के बाद पीएमसीएच में इलाज को लेकर भारी लापरवाही उजागर हुई थी। अब इस मामले में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के सात डॉक्टरों और दो स्वास्थ्य प्रबंधकों की लापरवाही उजागर हुई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने सोमवार को सभी संबंधित डॉक्टरों और प्रबंधकों से स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा गया है कि इलाज के लिए आपने क्या किया? इस संबंध में 24 घंटे में जवाब दें।

पांच जून की सुबह आनंदपुरी निवासी 16 साल के अमन गुप्ता जेपी पथ पर साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। दुर्घटना के बाद उसे तत्काल पीएमसीएच लाया गया। हादसे में उसके बाएं पैर में हड्डी कई जगह टूट गई थी। सिर और नाक में भी गंभीर चोट लगी थी। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बााद अमन को घंटों तक ट्रॉली पर ही छोड़ दिया गयाा। चिकित्सक उसके परिजनों के आने का इंतजार करते रहे। इस बीच इलाज शुरू होने से पहले ही अत्यधिक खून बह जाने के कारण अमन की मौत हो गई।

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अधीक्षक ने गठित की थी जांच समिति

अमन गुप्ता की मौत के मामले में लापरवाही और चूक की जांच के लिए पीएमसीएच अधीक्षक ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्राध्यापक डॉ. मीनू शरण ने की। जांच पूरी होने के बाद समिति ने सोमवार को दोषी पाए गए सात चिकित्सकों और दो स्वास्थ्य प्रबंधकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। रिपोर्ट पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राजीव सिंह को भी सौंप दी गई है और दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

इनसे मांगा गया स्पष्टीकरण

- डॉ. पंकज मिश्रा, सह-प्रध्यापक, सर्जरी विभाग

- डॉ. गौरव झा- सीनियर रेजिडेंट, सर्जरी विभााग

- डॉ.गौरव कुमार- न्यूरो सर्जरी विभाग

- डॉ.हरेंद्र कुमार, सर्जरी विभाग

- डॉ.अमन कुमार, सीनियर रेजिडेंट

- डॉ.रंजीत कुमार सिंह, एमएसओ (ट्रायज)

- संजय कुमार मांझी, स्वास्थ्य प्रबंधक

- पुनीता जायसवाल, स्वास्थ्य प्रबंधक

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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