PMCH में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद आज अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मरीज के तीमारदार द्वारा हाथापाई करने से डॉक्टर नाराज हैं।

पटना, मुख्य संवाददाता। पीएमसीएच के मेडिकल आईसीयू में तीमारदार और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट व दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विरोध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) ने बेमियादी हड़ताल की घोषणा की है। जेडीए ने कहा कि जब तक अस्पताल प्रशासन संस्थागत प्राथमिकी दर्ज नहीं कराता और सुरक्षा से जुड़ी मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन ने अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और सुरक्षा गार्डों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और धमकी की घटनाओं को गंभीर बताया।

कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की मांग की। जेडीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मेडिकल आईसीयू जैसे संवेदनशील विभाग में बार-बार अनुशासनहीनता और निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्यकर्मियों के कामकाज में बाधा आ रही है, बल्कि गंभीर मरीजों के इलाज और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था भी प्रभावित होने का खतरा है। स्वास्थ्यकर्मियों को धमकाया जा रहा है। उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जेडीए ने मारपीट और दुर्व्यवहार में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने तथा डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

एसोसिएशन ने आइसीयू में प्रवेश के निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन कराने की भी मांग की है। इसमें निर्धारित समय पर सीमित संख्या में अटेंडेंट को प्रवेश, संक्रमण नियंत्रण के निर्देशों का अनुपालन, प्रतिबंधित क्लीनिकल क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों एवं नर्सिंग कर्मियों के निर्देशों का पालन शामिल है।

जूता पहन एमआईसीयू में जाने पर शुरू हुआ था विवाद पीएमसीएच के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को नेफ्रोलॉजी विभाग के एमआईसीयू में भर्ती मरीज शैलेंद्र कुमार को देखने एक महिला परिजन पहुंचीं। उन्होंने जूता पहनकर एमआईसीयू में प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जूता उतारकर अंदर जाने को कहा। इसके बाद महिला मोबाइल से एमआईसीयू का वीडियो बनाने लगीं। चिकित्सकों ने वीडियो बनाने से मना किया तो आक्रोशित हो गईं। आरोप है कि महिला ने चिकित्सकों से अभद्र व्यवहार किया। अपशब्द कहे और हाथापाई की। बीच-बचाव के दौरान एक सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई। महिला के पति ने भी विभागाध्यक्ष, उपाधीक्षक और अन्य चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्द कहे।