PMCH में आज से हड़ताल है, जूनियर डॉक्टरों की क्या है मांग; इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी

आज से पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है। हड़ताल की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। जूनियर डॉक्टर पर्याप्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को नर्सों ने कार्य बहिष्कार किया था।

पटना स्थित PMCH में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को आज भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चिकित्सकों की सुरक्षा, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना की कमियों को लेकर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसकी घोषणा मंगलवार को पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सत्यम ने बताया कि बुधवार से तमाम जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। हड़ताल से इमरजेंसी, आईसीयू और प्रसूति कक्षा को अलग रखा गया है। एसोसिएशन के मुताबिक ओपीडी पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

बताया जा रहा है कि हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वहां प्रशासनिक विफलता का आरोप डॉक्टरों पर ही मढ़ दिया जाता है। चिकित्सकों का यह भी कहना है कि पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड और सीनियर रेजिडेंट के वेतन संशोधन में देरी भी हो रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में विभाग को बार-बार ज्ञापन दिया गया लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पीएमसीएच में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की मांग की है। इसके अलावा चिकित्सकों की मांग यह भी है कि उनके साथ हई हिंसा के मामले में तुरंत केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा अस्पताल में जरूरी दवाएं, जांच सुविधां और जरूर उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाए।

नर्सों ने किया था कार्य बहिष्कार इससे पहले पीएमसीएच की एक सीनियर नर्स के पति की मौत के बाद मारपीट के मामले को लेकर मंगलवार को नर्सों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इस कार्य बहिष्कार का असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ा। 50 ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। मरीजों को समय पर न तो इंजेक्शन लगे और न ही दवाएं दी गईं, जिससे वे कराहते रहे। यहां तक कि जिन मरीजों को स्लाइन चढ़ाई जा रही थी, उनके परिजन स्वयं बोतल बदलने को मजबूर थे। यह स्थिति इमरजेंसी से लेकर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ देखने को मिली। सुबह सात बजे से नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। इस दौरान पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने नर्सों से कई बार बातचीत कर उन्हें काम पर लौटने का आग्रह किया।