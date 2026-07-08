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PMCH में आज से हड़ताल है, जूनियर डॉक्टरों की क्या है मांग; इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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आज से पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है। हड़ताल की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। जूनियर डॉक्टर पर्याप्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को नर्सों ने कार्य बहिष्कार किया था। 

PMCH में आज से हड़ताल है, जूनियर डॉक्टरों की क्या है मांग; इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी

पटना स्थित PMCH में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को आज भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चिकित्सकों की सुरक्षा, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना की कमियों को लेकर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसकी घोषणा मंगलवार को पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सत्यम ने बताया कि बुधवार से तमाम जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। हड़ताल से इमरजेंसी, आईसीयू और प्रसूति कक्षा को अलग रखा गया है। एसोसिएशन के मुताबिक ओपीडी पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

बताया जा रहा है कि हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वहां प्रशासनिक विफलता का आरोप डॉक्टरों पर ही मढ़ दिया जाता है। चिकित्सकों का यह भी कहना है कि पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड और सीनियर रेजिडेंट के वेतन संशोधन में देरी भी हो रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में विभाग को बार-बार ज्ञापन दिया गया लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पीएमसीएच में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की मांग की है। इसके अलावा चिकित्सकों की मांग यह भी है कि उनके साथ हई हिंसा के मामले में तुरंत केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा अस्पताल में जरूरी दवाएं, जांच सुविधां और जरूर उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाए।

नर्सों ने किया था कार्य बहिष्कार

इससे पहले पीएमसीएच की एक सीनियर नर्स के पति की मौत के बाद मारपीट के मामले को लेकर मंगलवार को नर्सों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इस कार्य बहिष्कार का असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ा। 50 ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। मरीजों को समय पर न तो इंजेक्शन लगे और न ही दवाएं दी गईं, जिससे वे कराहते रहे। यहां तक कि जिन मरीजों को स्लाइन चढ़ाई जा रही थी, उनके परिजन स्वयं बोतल बदलने को मजबूर थे। यह स्थिति इमरजेंसी से लेकर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ देखने को मिली। सुबह सात बजे से नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। इस दौरान पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने नर्सों से कई बार बातचीत कर उन्हें काम पर लौटने का आग्रह किया।

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उन्होंने घटना की जांच के लिए समिति गठित करने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। शाम छह बजे नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार समाप्त किया। करीब 12 घंटे तक चली हड़ताल के दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नर्सों के कार्य बहिष्कार के कारण मंगलवार को 50 ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। इमरजेंसी के बेड नंबर 20 पर भर्ती मोकामा निवासी मिंटू कुमार ने बताया कि उनके हाथ का ऑपरेशन होना था। दस दिनों से यहां भर्ती हूं, लेकिन सुबह से कोई नर्स ड्यूटी पर नहीं आई, इसलिए ऑपरेशन टाल दिया गया। वहीं, दनियावां की 21 वर्षीय रजनी कुमारी का भी कान का ऑपरेशन होना था। उनके मामा सुबोध कुमार ने बताया कि रजनी को सोमवार रात भर्ती कराया गया था। नर्सों की हड़ताल के कारण अब ऑपरेशन अगले सप्ताह होगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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