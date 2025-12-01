Hindustan Hindi News
PMCH के गार्डों ने कार सवार को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर बोली पुलिस- करेंगे कार्रवाई

संक्षेप:

ताजा मामले में वीडियो में पीएमसीएच से दीघा की ओर जेपी गंगा पथ जाने वाले रास्ते पर एक परिवार कार से उतरता दिख रहा है। कार में एक वृद्ध महिला भी मौजूद है। कार से उतरते ही वहां तैनात दो गार्ड ने चालक पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। दोनों ने बेरहमी से शख्स की पिटाई की।

Mon, 1 Dec 2025 07:30 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
पीएमसीएच में गार्ड द्वारा फिर एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। दो गार्ड ने कार सवार को लाठी-डंडे से बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने फिलहाल इसकी शिकायत थाने में नहीं की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना 28 नवंबर की बताई जा रही है। पीएमसीएच की सुरक्षा में लगे निजी एजेंसी के गार्ड बेलगाम हैं। अक्सर उनके द्वारा छोटी-मोटी बात पर मरीज और तीमारदारों के साथ मारपीट की घटना सामने आती रहती है।

ताजा मामले में वीडियो में पीएमसीएच से दीघा की ओर जेपी गंगा पथ जाने वाले रास्ते पर एक परिवार कार से उतरता दिख रहा है। कार में एक वृद्ध महिला भी मौजूद है। कार से उतरते ही वहां तैनात दो गार्ड ने चालक पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। दोनों ने बेरहमी से शख्स की पिटाई की। वृद्ध महिला के हस्तक्षेप के बाद वहां स्थानीय लोग और गार्ड पहुंचे। जिसके बाद पीड़ित को छोड़ा गया।

एक शख्स ने एक्स पर 29 नवंबर की रात पिटाई का वीडियो अपलोड किया था। उसने पिटाई पर सवाल उठाते हुए आरोपित गार्ड पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 33 हजार लोगों ने देखा वीडियो: गार्ड द्वारा पिटाई के इस वीडियो को 30 नवंबर की रात तक 33 हजार लोग देख चुके थे। वहीं, इसे 348 लोग शेयर और 648 लाइक कर चुके थे।

पीड़ित का पता लगा रही है पुलिस

पीरबहोर थानेदार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने वीडियो देखा है। पुलिस पीड़ित का पता लगा रही है। आवेदन मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
