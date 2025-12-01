PMCH के गार्डों ने कार सवार को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर बोली पुलिस- करेंगे कार्रवाई
ताजा मामले में वीडियो में पीएमसीएच से दीघा की ओर जेपी गंगा पथ जाने वाले रास्ते पर एक परिवार कार से उतरता दिख रहा है। कार में एक वृद्ध महिला भी मौजूद है। कार से उतरते ही वहां तैनात दो गार्ड ने चालक पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। दोनों ने बेरहमी से शख्स की पिटाई की।
पीएमसीएच में गार्ड द्वारा फिर एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। दो गार्ड ने कार सवार को लाठी-डंडे से बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने फिलहाल इसकी शिकायत थाने में नहीं की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना 28 नवंबर की बताई जा रही है। पीएमसीएच की सुरक्षा में लगे निजी एजेंसी के गार्ड बेलगाम हैं। अक्सर उनके द्वारा छोटी-मोटी बात पर मरीज और तीमारदारों के साथ मारपीट की घटना सामने आती रहती है।
ताजा मामले में वीडियो में पीएमसीएच से दीघा की ओर जेपी गंगा पथ जाने वाले रास्ते पर एक परिवार कार से उतरता दिख रहा है। कार में एक वृद्ध महिला भी मौजूद है। कार से उतरते ही वहां तैनात दो गार्ड ने चालक पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। दोनों ने बेरहमी से शख्स की पिटाई की। वृद्ध महिला के हस्तक्षेप के बाद वहां स्थानीय लोग और गार्ड पहुंचे। जिसके बाद पीड़ित को छोड़ा गया।
एक शख्स ने एक्स पर 29 नवंबर की रात पिटाई का वीडियो अपलोड किया था। उसने पिटाई पर सवाल उठाते हुए आरोपित गार्ड पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 33 हजार लोगों ने देखा वीडियो: गार्ड द्वारा पिटाई के इस वीडियो को 30 नवंबर की रात तक 33 हजार लोग देख चुके थे। वहीं, इसे 348 लोग शेयर और 648 लाइक कर चुके थे।
पीड़ित का पता लगा रही है पुलिस
पीरबहोर थानेदार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने वीडियो देखा है। पुलिस पीड़ित का पता लगा रही है। आवेदन मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।