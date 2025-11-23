Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPMCH employe touch woman private parts during ecg in patna
ईसीजी करने के दौरान निजी अंगों को छूने लगा, PMCH में महिला से छेड़छाड़; गार्ड पर भी संगीन आरोप

ईसीजी करने के दौरान निजी अंगों को छूने लगा, PMCH में महिला से छेड़छाड़; गार्ड पर भी संगीन आरोप

संक्षेप:

जांच के बाद डाक्टरों ने उसे ईसीजी करवाने को कहा। युवती का आरोप है कि ईसीजी करने के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अविनाश कुमार नाम के कर्मी ने जांच के बहाने उसके निजी अंगों को छुआ। कई बार ऐसा करने पर पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाया।

Sun, 23 Nov 2025 06:50 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पीएमसीएच में इलाज कराने गई 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। युवती ने इलाज के दौरान कर्मियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो गार्ड ने भी उसके और उसके परिजनों के साथ धक्का-मुक्की और बदसलूकी की। सालिमपुर अहराक्षेत्र की युवती ने इस संबंध में पीरबहोर थाने में शिकायत दी है। प्रभारी थानेदार ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा निवासी क्षेत्र की युवती सांस लेने में परेशानी होने पर परिजनों के साथ शुक्रवार की आधी रात इलाज के लिए पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच के बाद डाक्टरों ने उसे ईसीजी करवाने को कहा। युवती का आरोप है कि ईसीजी करने के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अविनाश कुमार नाम के कर्मी ने जांच के बहाने उसके निजी अंगों को छुआ। कई बार ऐसा करने पर पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाया। शोर सुनकर परिजन पहुंच और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के गार्ड भी वहां पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ ही धक्का-मुक्की शुरू कर दी।

जिसके बाद युवती के परिजनों ने घटना की सूचना फोन कर डायल 112 को दी। उधर, मौका देख आरोपित अस्पताल कर्मी फरार हो गया। बाद में इस संबंध में पीड़िता ने पीरबहोर थाना में लिखित शिकायत दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अस्पताल में उस वक्त मौजूद कर्मी, गार्ड और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। फिर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं इस बाबत पक्ष लेने के लिए पीएमसीएच अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश गई पर बात नहीं हो पाई।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today PMCH
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।