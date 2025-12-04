Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPMCH Doctors on Strike serious patients return due to emergency clos
PMCH में डॉक्टर-तीमारदार भिड़ंत के बाद हड़ताल, इमरजेंसी बंद होने से लौट रहे गंभीर मरीज

PMCH में डॉक्टर-तीमारदार भिड़ंत के बाद हड़ताल, इमरजेंसी बंद होने से लौट रहे गंभीर मरीज

संक्षेप:

PMCH Doctor Strike: पूरे मामले पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) ने अपना पक्ष प्रेस रिलीज जारी कर रखा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर डॉक्टरों को काम के दौरान सुरक्षा देने मे नाकामयाब रहने का आरोप भी लगाया।

Thu, 4 Dec 2025 06:27 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

PMCH Doctor Strike: पीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद बुधवार की शाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इस कारण अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह ठप हो गई। डॉक्टरों के इलाज नहीं करने के कारण बुधवार की देर रात तक पीएमसीएच में अफरातफरी रही। विभिन्न जिलों से आए पचास से ज्यादा गंभीर मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। मरीज के परिजन दूसरे अस्पताल में जाने के लिए मजबूर दिखे। पीएमसीएच के अधीक्षक आईएस ठाकुर ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने को लेकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। हड़ताल नहीं टूटने पर सरकार के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मारपीट के बाद हड़ताल पर गए

जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों के साथ हुई मारपीट के बाद हड़ताल पर गए। अस्पताल से जुड़े लोगों ने बताया कि घटनाक्रम की शुरुआत बुधवार सुबह बुजुर्ग सुरेश सिंह की ब्रेन हेमरेज से मौत के बाद हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमरजेंसी में आए मरीज को डॉक्टर की ओर से मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन पीएमसीएच में काम कर रही एक जूनियर डॉक्टर को बताया कि अभी उसकी सांस चल रही है। उन्हें इलाज की दरकार है।

वहां कार्यरत जूनियर डॉक्टर ने मरीज के महिला परिजन को बताया कि ईसीजी की रिपोर्ट के अनुसार मरीज की मौत हो चुकी है। आरोप है कि इतना कहने के बाद मरीज के परिजन ने महिला डॉक्टर को अपशब्द कहने लगे। वहां मौजूद कुछ डॉक्टरों ने भी आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसी बीच डॉक्टरों के साथ परिजनों की भिड़ंत हो गई मारपीट होने लगी। इसके बाद आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों की बैठक हुई और बुधवार शाम से वे हड़ताल पर चले गए।

सुरक्षा मिले, तभी काम पर लौटेंगे: एसोसिएशन

पूरे मामले पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) ने अपना पक्ष प्रेस रिलीज जारी कर रखा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर डॉक्टरों को काम के दौरान सुरक्षा देने मे नाकामयाब रहने का आरोप भी लगाया। बुधवार को पीएमसीएच के इमरजेंसी (आईजीसीसी) में महिला और पुरुष डॉक्टरों के साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई।

उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार के समक्ष अपनी तीन सूत्री मांगें भी रखी। इसमें पीएमसीएच के सभी विभागों में डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने, मारपीट की प्रत्येक घटना पर प्राथमिकी दर्ज कराने और पीएमसीएच परिसर में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने तक जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देंगे। गुरुवार को ओपीडी का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया।

ब्रेन हेमरेज से बुजुर्ग की मौत के बाद हुआ हंगामा

सुल्तानगंज महेंद्रू निवासी बुजुर्ग सुरेश सिंह के बेटे अमन सिंह ने बताया कि उसके पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ था। तीन दिन पहले रविवार को पीएमसीएच में भर्ती कराया था। आज उनकी हालत पहले से खराब हो गई। उनका ईसीजी हुआ, तब मेरी बहन साथ थी। इस दौरान मेरी बहन ने डॉक्टर से आग्रह करते हुए कहा सिर और शरीर गर्म हो रहा है। यह सुनकर डॉक्टर भड़क गए और मारपीट पर उतारू हो गए। थानेदार सज्जाद गद्दी ने बताया कि पीएमसीएच की इमरजेंसी में लड़ाई-झगड़ा का मामला सामने आया है। शिकायत मिली है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
patna pmch
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।