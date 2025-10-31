Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPM uses words like mujra object dance Pawan Khera over BJP complaint against Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने किया था ‘मुजरा’ शब्द का इस्तेमाल, अब ‘डांस’ पर आपत्ति; कांग्रेस का तीखा पलटवार

पीएम मोदी ने किया था 'मुजरा' शब्द का इस्तेमाल, अब 'डांस' पर आपत्ति; कांग्रेस का तीखा पलटवार

संक्षेप: BJP ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके उस बयान को लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ‘वोट के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक ​​कि नाच भी सकते हैं।’

Fri, 31 Oct 2025 09:53 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ “अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी” करने का आरोप लगाते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को औपचारिक शिकायत सौंपी है। भाजपा की शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में हुई चुनावी सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि “अगर आप नरेंद्र मोदी से कहेंगे तो वो वोटों के लिए डांस भी करेंगे।”

पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। शिकायत में उल्लेख है, “राहुल गांधी का बयान न केवल प्रधानमंत्री पद का अपमान है, बल्कि यह शालीन राजनीतिक संवाद की सभी सीमाओं को लांघता है। उनके शब्द व्यक्तिगत, अपमानजनक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हैं।” भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का संज्ञान लेने और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, पार्टी ने राहुल गांधी से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की भी मांग की है।

कांग्रेस का पलटवार : ‘भाजपा के पास न एजेंडा, न रिपोर्ट कार्ड’

भाजपा की इस शिकायत पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि भाजपा पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है और उसके पास बिहार चुनाव के लिए कोई विजन या रिपोर्ट कार्ड नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि यह प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ‘मुजरा’ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था।

पवन खेड़ा ने कहा कि यह विडंबना है कि प्रधानमंत्री अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ‘मुजरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ‘डांस’ शब्द से समस्या है।’ खेड़ा मोदी की 25 मई की टिप्पणी की ओर इशारा कर रहे थे। बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘मैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीनकर उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की ‘इंडिया’ गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं।’

खेड़ा ने कहा, 'सोचिए, एक पार्टी कितनी मुद्दाविहीन हो सकती है। न कोई एजेंडा, न कोई रिपोर्ट कार्ड, न कोई विजन। और अब ‘डांस’ जैसे शब्द को मुद्दा बना रही है। एक ऐसी पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री खुद ‘मुजरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो आज ‘डांस’ शब्द पर आपत्ति जता रही है — इससे बड़ा मज़ाक क्या होगा? शिकायत करनी है तो करें।'

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अपनी जनसभाओं के दौरान कहा था, ‘‘नरेंद्र मोदी हर तरह का नाटक करने को तैयार हैं। आप किसी चुनावी रैली में उनसे यह कहकर देखिए कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप नाचेंगे तो हम आपको वोट देंगे। वह खुशी-खुशी भरतनाट्यम करने लगेंगे।’’ भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की।

