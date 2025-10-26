Hindustan Hindi News
Bihar Election: पटना में रोड शो करेंगे पीएम, आ गई तारीख; 10 दिनों में मोदी का तीसरा बिहार दौरा

संक्षेप: PM Modi Patna Road Show: 2 नवम्बर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  भव्य रोड शो करेंगे है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसी दिन नवादा और आरा में रैलियों को भी संबोधित करेंगे।

Sun, 26 Oct 2025 05:21 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
PM Modi Bihar Tour: विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आगामी 2 नवम्बर को पटना में उनका रोड शो होने जा रहा है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इसकी तैयारियों का जायजा लिया। प्रधान के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। उसी दिन नवादा और आरा में रैलियां भी करेंगे। इससे पहले 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर में उनकी चुनावी रैली प्रस्तावित है। 24 अक्टूबर को उन्होंने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती सस्तीपुर से मिशन बिहार का आगाज किया। बेगूसराय में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।

छह नवम्बर को बिहार में पहले फेज का चुनाव है। उससे पहले बीजेपी अधिक से अधिक मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बड़े नेता बिहार पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि दो नवम्बर को ही पीएम दो रैलियों को भी संबोधित करेंगे। पीएम नवादा और आरा में जन सभाओं को संबोधित करेंगे। पटना में रोड शो के माध्यम से बिहार की जनता से सीधे-सीधे रूबरू होंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का दूसरा बिहार दौरा 30 अक्टूबर को होने वाला है। इस दिन मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियों को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम की जनसभा की तैयारी चल रही है। मोतीपुर के बाद वे छपरा के लिए प्रस्थान करेंगे।

भाजपा का दावा है कि इस बार 20 साल के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी और शाह चुनावी रैलियों में इस बात का ऐलान कर चुके हैं। इस लक्ष्य के साथ बिहार में बीजेपी और अन्य सहयोगी पार्टियां काम कर रही हैं। पीएम ने रविवार को मन की बात के 127वें एपिसोड की शुरुआत बिहार के महापर्व छठ की चर्चा के साथ की। उन्होंने छठ पर्व को प्रकृति, संस्कृति और एकता प्रतिबिम्ब बताया।

