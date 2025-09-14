सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट, अमृत भारत नहीं, बिहार को पीएम मोदी कल कई सौगात देंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सहरसा और छेहरटा (अमृतसर) तथा जोगबनी और ईरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को प्रस्तावित आगमन के दौरान पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हेलीकॉप्टर से शीशा बाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे।

जहां से वह सीमांचल समेत बिहार के विकास के लिए कई बड़ी सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शीशा बाड़ी एसएसबी कैंप पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। शीशाबाड़ी में जनसभा को लेकर पांच हैंगर (वाटर प्रूफ) बनाया गया है। दस एकड़ मैदान में जनसभा होगी। वहीं कार्यक्रम स्थल से उत्तर पूर्व दिशा में तीन हेलीपैड का निर्माण किया गया है।

समाचार एजेंसियों के अनुसार, प्रधानमंत्री विक्रमशिला-कटरिया के बीच 2,170 करोड़ से बनने वाली रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) के बीच 4,410 करोड़ से बनने वाली नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। पीएम इस खंड पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करेगी। पीएम जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सहरसा और छेहरटा (अमृतसर) तथा जोगबनी और ईरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री भागलपुर के पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे।

प्रति वर्ष पांच लाख सीमेन स्ट्राॅ का होगा उत्पादन प्रधानमंत्री पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक अत्याधुनिक वीर्य केंद्र है, जो सालाना 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली यह सुविधा छोटे व सीमांत किसानों को आय बढ़ाने में मदद करेगी।