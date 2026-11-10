पीएम मोदी की वैशाली सभा में मगध, तिरहुत, सारण और मिथिला से लोग जुटेंगे; NDA की बड़ी तैयारी
बिहार की एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 नवंबर को वैशाली के जाफरपट्टी में जनसभा होगी। इस कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए जुटा है। पीएम की सभा में मगध, सारण, तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के लोग जुटेंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली आएंगे। उनके बिहार दौरे को सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बिहार भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में तय हुआ कि वैशाली से सटे पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण (छपरा) आदि जिलों से लोगों को पीएम के कार्यक्रम में शामिल कराया जाएगा। यानी कि मगध, तिरहुत, सारण और मिथिला क्षेत्र से लोग मोदी की सभा में जुटेंगे।
कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए 11, 12 और 13 नवंबर को प्रखंड स्तर एनडीए की बैठकें होंगी। साथ ही 17 और 18 नवंबर को विधानसभा स्तर पर गठबंधन के नेता बैठक कर तैयारी करेंगे। हरीश द्विवेदी ने कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी घटक दल एक साथ सरकार की उपलब्धियों और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली के राजापाकर में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करें।
कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे: सरावगी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 20 नवंबर को एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। 21 को राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी के 1200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले औद्योगिक एस्टेट में कार्यक्रम होना है। एनडीए के सभी घटक दल कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएंगे। विपक्ष के भ्रामक नैरेटिव का एनडीए कार्यकर्ता एकजुट होकर जवाब देंगे।
हर कार्यक्रम सफल बनाया: श्रवण
बिहार भाजपा के सह-प्रभारी रोहन गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विनम्रता के साथ जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को साझा करना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हर परिस्थिति में कार्यक्रमों को सफल बनाया है और कभी पीछे कदम नहीं हटाया।
हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार, लोजपारा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, रालोमो के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह चंद्रवंशी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। मौके पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद संजय कुमार गांधी सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।