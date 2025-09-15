घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाल रहे यात्रा; बिहार में मोदी का राहुल, तेजस्वी पर तीखा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का नाम लिए बिना कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकली यात्रा का नाम लिए बिना कहा है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली जा रही है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने लगभग 18 मिनट का भाषण किया, जिसमें करीब 3 मिनट समय उन्होंने घुसपैठियों की समस्या और उसकी वजह से देश में बदल रही जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) पर दिया। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा।