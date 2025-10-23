100 सालों तक चलेगी जंगलराज पर चर्चा, पीएम मोदी ने महागठबंधन को बताया लठबंधन

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए महागठबंधन को लठबंधन बताया। साथ ही कहा कि जंगलराज की चर्चा 100 सालों तक चलती रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 15 साल के शासनकाल पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लोग जंगलराज को नहीं भूलेंगे और इस पर चर्चा 100 साल तक चलती रहेगी। उन्होंने विपक्षी दलों के महागठबंधन (इंडिया अलायंस) को लठबंधन करार दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए फिर से सत्ता में आता है, तो बिहार को टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। इससे युवाओं को नौकरी और आजीविका की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चुनावी राज्य बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत ऑनलाइनविपक्ष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर इकट्ठा होने और उस क्षेत्र के बुजुर्गों से पूर्व सीएम लालू यादव एवं राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को याद कराने का टास्क दिया।

पीएम ने अपने संवाद में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, "जंगलराज की चर्चा स्वाभाविक है, यह 100 साल तक चलेगी। बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। यह चाणक्य की धरती है। बिहार की जनता उन्हें (लालू) कभी माफ नहीं करेगी। मैं बिहार के सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हर बूथ पर इकट्ठा हों और बीते अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें।"

प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार की जनता इसे 'लठबंधन' कहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि है और उन्हें बिहार के युवाओं की परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष पूर्व में माओवादियों के आतंक की मदद से चुनाव जी गए थे।

पीएम ने कहा, "जो लोग खुद को 'गठबंधन' कहते हैं, जिन्हें बिहार की जनता 'लठबंधन' कहती है, वे सिर्फ लाठी चलाना और लड़ते रहना जानते हैं। 'लठबंधन' के लिए उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। उन्हें बिहार के युवाओं की कोई परवाह नहीं है। दशकों तक देश और बिहार के युवा नक्सलवाद और माओवादी आतंक से पीड़ित रहे। वे माओवादी आतंक के सहारे चुनाव भी जीतते रहे। नक्सलवाद और माओवादी आतंक ने बिहार के विनाश में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।"

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद उनका राज्य में यह पहला दौरा होगा। इससे पहले वे चुनावी साल में लगभग हर महीने बिहार में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम कर चुके हैं।