Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPM Narendra Modi says Jungle Raj discussion to continue for 100 years calls Lathbandhan
100 सालों तक चलेगी जंगलराज पर चर्चा, पीएम मोदी ने महागठबंधन को बताया लठबंधन

100 सालों तक चलेगी जंगलराज पर चर्चा, पीएम मोदी ने महागठबंधन को बताया लठबंधन

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए महागठबंधन को लठबंधन बताया। साथ ही कहा कि जंगलराज की चर्चा 100 सालों तक चलती रहेगी।

Thu, 23 Oct 2025 11:32 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 15 साल के शासनकाल पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लोग जंगलराज को नहीं भूलेंगे और इस पर चर्चा 100 साल तक चलती रहेगी। उन्होंने विपक्षी दलों के महागठबंधन (इंडिया अलायंस) को लठबंधन करार दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए फिर से सत्ता में आता है, तो बिहार को टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। इससे युवाओं को नौकरी और आजीविका की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चुनावी राज्य बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत ऑनलाइनविपक्ष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर इकट्ठा होने और उस क्षेत्र के बुजुर्गों से पूर्व सीएम लालू यादव एवं राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को याद कराने का टास्क दिया।

ये भी पढ़ें:MGB टिकट बेचवा गिरोह, मोदी हवा कर देंगे; तेजस्वी के CM फेस बनते गिरिराज बरसे
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पीएम ने अपने संवाद में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, "जंगलराज की चर्चा स्वाभाविक है, यह 100 साल तक चलेगी। बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। यह चाणक्य की धरती है। बिहार की जनता उन्हें (लालू) कभी माफ नहीं करेगी। मैं बिहार के सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हर बूथ पर इकट्ठा हों और बीते अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें।"

प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार की जनता इसे 'लठबंधन' कहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि है और उन्हें बिहार के युवाओं की परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष पूर्व में माओवादियों के आतंक की मदद से चुनाव जी गए थे।

ये भी पढ़ें:नीतीश की 100 सभाएं, चिराग की रोज 5 और मांझी का गयाजी में डेरा; पीएम की भी डिमांड

पीएम ने कहा, "जो लोग खुद को 'गठबंधन' कहते हैं, जिन्हें बिहार की जनता 'लठबंधन' कहती है, वे सिर्फ लाठी चलाना और लड़ते रहना जानते हैं। 'लठबंधन' के लिए उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। उन्हें बिहार के युवाओं की कोई परवाह नहीं है। दशकों तक देश और बिहार के युवा नक्सलवाद और माओवादी आतंक से पीड़ित रहे। वे माओवादी आतंक के सहारे चुनाव भी जीतते रहे। नक्सलवाद और माओवादी आतंक ने बिहार के विनाश में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।"

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद उनका राज्य में यह पहला दौरा होगा। इससे पहले वे चुनावी साल में लगभग हर महीने बिहार में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम कर चुके हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Narendra Modi Lalu Yadav Rabri Devi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।