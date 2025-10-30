बिहार चुनाव में PM मोदी का अब छठ दांव, बोले- UNESCO की लिस्ट में शामिल कराने में जुटे

संक्षेप: पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर को मोतीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल किया जाए।

बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में अब छठ दांव चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार अब छठ महापर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर को मोतीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल किया जाए। यह सूची काफी जांच-पड़ताल और लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि छठ महापर्व का भी यूनेस्को की सूची में नाम दर्ज हो।’

पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के मेरे मालिकों मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में माताओं और बहनों का दर्शन कर रहा हूं। यह विशल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में फिर से सुशासन सरकार है। छठ महापर्व के पास यह मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मइया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मईया की पूजा में समता, ममता औऱ सामाजिक समरसता है। छठी मईय़ा की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है।'

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर छठ महापर्व यूनेस्को में शामिल होता है तो हर बिहारी को गर्व होगा या नहीं? जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा। हम बिहारी को गर्व होगा या नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा।