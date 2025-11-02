पीएम मोदी पटना में करेंगे रोड शो, आरा-नवादा में जनसभा; बेगूसराय-खगड़िया में गरजेंगे राहुल
संक्षेप: Bihar Election: कांग्रेस के वरीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी होंगे।
बिहार चुनाव के बीच आज रैलियों का सुपर संडे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पटना में 1.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। मोदी शाम पांच बजे दिनकर गोलंबर से यात्रा शुरू करेंगे और गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक जाएंगे। पीएम नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरेंगे। इस दौरान पटना के सभी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे।
जिन रास्तों से पीएम गुजरेंगे, उनपर 30 स्वागत स्टॉल बनाए गए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगेे। मंत्री नितिन नवीन को रोड शो कार्यक्रम की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। रोड शो के बाद शाम 6.45 बजे पीएम गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसके पूर्व आरा में 11 बजे और नवादा में दोपहर 1 बजे पीएम की सभा होगी। वे 3 को सहरसा और कटिहार में सभा करेंगे। वहीं, चार को महिलाओं से संवाद करेंगे।
बेगूसराय और खगड़िया में गरजेंगे राहुल गांधी
कांग्रेस के वरीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी होंगे। इसके बाद चार नवंबर को राहुल गांधी की सभा गया के वजीरगंज और औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में होगी।
वहीं, तीन नवंबर को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी बेगूसराय के सोना चिमनी ग्राउंड परना में 12.30 बजे पहुंचेंगे। वहां सभा के बाद 2.15 बजे खगड़िया के जेएनकेटी इंटर स्कूल मैदान में पहुंचेंगे। बेगूसराय और खगड़िया में दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी मैदान हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी शनिवार को तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं।
इससे पहले राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त सभा कर चुके हैं। बिहारशरीफ और शेखपुरा में उन्होंने अकेले सभा को संबोधित किया थ। शनिवार को बेगूसराय और खगड़िया की सभा में उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी रहेंगे।